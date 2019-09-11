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Украинская сенсация 

Рамблер 9 часов назад
Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко в рамках легкоатлетического матча сборных Европы и США стала автором сенсации в преддверии скорого чемпионата мира. Как сообщает РИА Новости, на прошедшем в Минске форуме Левченко обыграла двукратную чемпионку мира из России Марию Ласицкене. Украинка взяла высоту 2,02 метра, тогда как россиянка стала только третьей с результатом 1,98 метра.
Эксперты пророчат настоящую битву между спортсменками на следующем Чемпионате мира.
21-летняя Левченко активно ведет блоги. На ее аккаунт в Instagram подписаны почти 170 тыс. человек.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Легкая атлетика , Фото , Мария Ласицкене , Юлия Левченко
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