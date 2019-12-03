Самая красивая прыгунья

21-летней спортсменке из Волгограда Валентине Косолаповой пророчат большое спортивное будущее. Девушка нашла себя в легкой атлетике и теперь завоевывает награды в тройном прыжке. Многочисленные болельщики и эксперты уже сравнивают Косолапову с прославленной олимпийской чемпионкой Татьяной Лебедевой

Валентина уже стала чемпионкой России среди юниоров не старше 23 лет. Также в ее активе «золото» на Чемпионате Европы среди юниоров и золотая медаль на Стартакиаде молодежи России.

Кроме того, Валентина ведет блог в Instagram, куда выкладывает свои модельные снимки. На ее аккаунт подписаны почти 10 тысяч человек. Девушка активно тренируется и готовится покорять новые вершины.