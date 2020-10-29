Будут очереди: Исинбаева о зарплате в 40 тысяч рублей

"Если поднять зарплаты тренеров до 40-50 тысяч рублей, будут очереди, будет жесткий конкурс, — сказала Исинбаева. — Есть огромное число молодых людей и девушек, желающих посвятить себя тренерской деятельности. Сейчас я полностью согласна с Еленой (президентом Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе — прим. ТАСС): сегодняшняя ситуация не мотивирует тренеров на то, чтобы посвятить себя жизни детей, оставив своих на втором плане".