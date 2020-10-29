Будут очереди: Исинбаева о зарплате в 40 тысяч рублей

Молодым тренерам необходимо поднять заработную плату до 40-50 тысяч рублей в месяц. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявила двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом, председатель Ассоциации студенческих спортивных клубов России Елена Исинбаева.
"Если поднять зарплаты тренеров до 40-50 тысяч рублей, будут очереди, будет жесткий конкурс, — сказала Исинбаева. — Есть огромное число молодых людей и девушек, желающих посвятить себя тренерской деятельности. Сейчас я полностью согласна с Еленой (президентом Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе — прим. ТАСС): сегодняшняя ситуация не мотивирует тренеров на то, чтобы посвятить себя жизни детей, оставив своих на втором плане".
Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отметила, что молодые специалисты неохотно идут в лыжные гонки из-за низких зарплат, которые в регионах составляют 25-27 тысяч рублей в месяц.