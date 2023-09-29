Российскую легкоатлетку Коробкину дисквалифицировали на четыре года

Всероссийская федерация легкой атлетики сообщила, что российская чемпионка Европы в беге на длинные дистанции Елена Коробкина была дисквалифицирована на 4 года. Об этом пишет РИА «Новости. Спорт».

Отмечается, что причиной дисквалификации стало нарушение Коробкиной антидопинговых правил, а именно «использование или попытка использования запрещённых средств или методов».

«На основании решения Спортивного арбитражного суда (CAS) от 27 сентября 2023 года, ВФЛА на 4 года дисквалифицирует Елену Коробкину (бег; Москва, Липецкая область) за нарушение п. 32.2 (b) Антидопинговых правил IAAF ("Использование или попытка использования запрещенной субстанции или метода спортсменом") 2012 года и 2014 года», — сказано в сообщении федерации.

Дисквалификация вступила в силу с 27 сентября 2023 года и продлится по 26 сентября 2027 года. Кроме того, спортивные достижения Коробкиной, которые были достигнуты с 2 июля 2013 года по 24 июля 2016 года, будут аннулированы.