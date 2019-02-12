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Она не давала заскучать Даниилу Квяту 

Рамблер 12 февраля 2019
Российский пилот Даниил Квят возвращается в команду Toro Rosso и Формулу 1. В 2018 году Даниил полностью ушел в тень, почти весь год пилот не обновлял свои соцсети. Когда Квят покинул Формулу-1 в конце 2017-го, то главным источником информации о жизни россиянина стал "инстаграм" его девушки Келли Пике.
Келли — дочь трехкратного чемпиона Формулы-1 Нельсона Пике.
«Я дочь голландской экс-модели и одного из величайших бразильских чемпионов мира. Я сестра шести братьев и считаю, что мне очень повезло вырасти в такой необычной атмосфере, — пишет о себе Келли на своём официальном сайте. — Я гражданин мира и многим обязана своим родителям, которые привили мне интерес как к миру моды, так и к миру автоспорта».
Келли родилась в Германии, но почти всё детство провела во Франции. Образование девушка получила в Европе, а старшие классы закончила в Бразилии. Кроме того, Келли окончила колледж в Нью-Йорке, где изучала политологию и экономику. По специальности она специалист международных отношений.
Впоследствии Келли Пике стала известным блогером и регулярным колумнистом Marie Claire.
Она свободно владеет английским, французским и португальским языками.
Об отношениях Квята и Пике стало известно в конце 2016 года. У Даниила и Келли шесть лет разницы в возрасте — в декабре прошлого года Пике исполнилось 28 лет.
Комментарии32
Автоспорт , Фото , Нельсон Пике , Даниил Квят , Marie Claire
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