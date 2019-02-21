Хэмилтон возглавил список запросов на PornHub

Пилот команды Формулы-1 «Мерседес» Льюис Хэмилтон лидирует среди наиболее часто запрашиваемых людей и событий на порносайте PornHub.

Недавно хакеры слили в Сеть интимное видео с участием Хэмилтона и его экс-подруги певицы Николь Шерзингер . Видеозапись с Хэмилтоном и Шерзингер длится две с половиной минуты и на The Sun была просмотрена более 286 тыс. раз.

Как сообщает издание The Sun, Николь очень обеспокоена вмешательством в личную жизнь и боится дальнейших сливов интимных материалов.

Как отмечает издание, в ролике нет как такового содержания для аудитории 18+, поскольку пара просто целуется и обнимается, лёжа в постели.

Николь и пятикратный чемпион Формулы-1 встречались в течение восьми лет и прекратили свои отношения в 2015 году.