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Хэмилтон возглавил список запросов на PornHub 

Рамблер 5 часов назад
Пилот команды Формулы-1 «Мерседес» Льюис Хэмилтон лидирует среди наиболее часто запрашиваемых людей и событий на порносайте PornHub.
Недавно хакеры слили в Сеть интимное видео с участием Хэмилтона и его экс-подруги певицы Николь Шерзингер. Видеозапись с Хэмилтоном и Шерзингер длится две с половиной минуты и на The Sun была просмотрена более 286 тыс. раз.
Как сообщает издание The Sun, Николь очень обеспокоена вмешательством в личную жизнь и боится дальнейших сливов интимных материалов.
Как отмечает издание, в ролике нет как такового содержания для аудитории 18+, поскольку пара просто целуется и обнимается, лёжа в постели.
Николь и пятикратный чемпион Формулы-1 встречались в течение восьми лет и прекратили свои отношения в 2015 году.
Автоспорт , Фото , Николь Шерзингер , Льюис Хэмилтон
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