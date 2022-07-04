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1 час назад

Пугающая авария на Гран-при Великобритании Ф-1: как это было. Фото

Чемпионат.com

Гран-при Великобритании Формулы-1 в Сильверстоуне был остановлен сразу после старта.

1/15 Гран-при Великобритании Формулы-1 в Сильверстоуне был остановлен сразу после старта
Фото: Championat.com
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2/15 Лидер соревнований и пилот «Ред Булл», голландец Макс Ферстаппен возглавил гонку, однако сразу же вслед за этим произошла крупная авария с участием британца Джорджа Расселла («Мерседес»), китайца Гуаньюя Чжоу («Альфа Ромео»), японца Юки Цуноды («Альфа Таури»), француза Эстебана Окона («Альпин») и британца Алекса Албона («Уильямс»)
Фото: Championat.com
3/15 После был вывешен красный флаг
Фото: Championat.com
4/15 В наиболее тяжёлое положение угодил Чжоу, чей болид перевернулся после контакта с Расселлом
Фото: Championat.com
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5/15 Пилот «Мерседеса» остановился в первом же повороте, как и Окон
Фото: Championat.com
6/15 Цунода смог продолжить движение, однако отделался сильным повреждением передней части машины
Фото: Championat.com
7/15 Пилот команды «Альфа Ромео», китаец Гуаньюй Чжоу рассказал о своём самочувствии после массовой аварии в гонке Гран-при Великобритании, состоявшейся сегодня, 3 июля, в Сильверстоуне
Фото: Championat.com
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8/15 «Я в порядке. «Гало» спасла меня сегодня. Спасибо всем за добрые сообщения!» – написал Чжоу в социальных сетях
Фото: Championat.com
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Лидер соревнований и пилот «Ред Булл», голландец Макс Ферстаппен возглавил гонку, однако сразу же вслед за этим произошла крупная авария с участием британца Джорджа Расселла («Мерседес»), китайца Гуаньюя Чжоу («Альфа Ромео»), японца Юки Цуноды («Альфа Таури»), француза Эстебана Окона («Альпин») и британца Алекса Албона («Уильямс»). После был вывешен красный флаг.

В наиболее тяжёлое положение угодил Чжоу, чей болид перевернулся после контакта с Расселлом. Пилот «Мерседеса» остановился в первом же повороте, как и Окон. Цунода смог продолжить движение, однако отделался сильным повреждением передней части машины.

Пилот команды «Альфа Ромео», китаец Гуаньюй Чжоу рассказал о своём самочувствии после массовой аварии в гонке Гран-при Великобритании, состоявшейся сегодня, 3 июля, в Сильверстоуне.

«Я в порядке. «Гало» спасла меня сегодня. Спасибо всем за добрые сообщения!» – написал Чжоу в социальных сетях.

Автоспорт,Фото,Алекс Албон,Макс Ферстаппен,
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