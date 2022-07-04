Гран-при Великобритании Формулы-1 в Сильверстоуне был остановлен сразу после старта.

1/15 Гран-при Великобритании Формулы-1 в Сильверстоуне был остановлен сразу после старта Фото: Championat.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/15 Лидер соревнований и пилот «Ред Булл», голландец Макс Ферстаппен возглавил гонку, однако сразу же вслед за этим произошла крупная авария с участием британца Джорджа Расселла («Мерседес»), китайца Гуаньюя Чжоу («Альфа Ромео»), японца Юки Цуноды («Альфа Таури»), француза Эстебана Окона («Альпин») и британца Алекса Албона («Уильямс») Фото: Championat.com 3/15 После был вывешен красный флаг Фото: Championat.com 4/15 В наиболее тяжёлое положение угодил Чжоу, чей болид перевернулся после контакта с Расселлом Фото: Championat.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/15 Пилот «Мерседеса» остановился в первом же повороте, как и Окон Фото: Championat.com 6/15 Цунода смог продолжить движение, однако отделался сильным повреждением передней части машины Фото: Championat.com 7/15 Пилот команды «Альфа Ромео», китаец Гуаньюй Чжоу рассказал о своём самочувствии после массовой аварии в гонке Гран-при Великобритании, состоявшейся сегодня, 3 июля, в Сильверстоуне Фото: Championat.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/15 «Я в порядке. «Гало» спасла меня сегодня. Спасибо всем за добрые сообщения!» – написал Чжоу в социальных сетях Фото: Championat.com 9/15 10/15 Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 11/15 12/15 13/15 Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 14/15 15/15

Лидер соревнований и пилот «Ред Булл», голландец Макс Ферстаппен возглавил гонку, однако сразу же вслед за этим произошла крупная авария с участием британца Джорджа Расселла («Мерседес»), китайца Гуаньюя Чжоу («Альфа Ромео»), японца Юки Цуноды («Альфа Таури»), француза Эстебана Окона («Альпин») и британца Алекса Албона («Уильямс»). После был вывешен красный флаг.

В наиболее тяжёлое положение угодил Чжоу, чей болид перевернулся после контакта с Расселлом. Пилот «Мерседеса» остановился в первом же повороте, как и Окон. Цунода смог продолжить движение, однако отделался сильным повреждением передней части машины.

Пилот команды «Альфа Ромео», китаец Гуаньюй Чжоу рассказал о своём самочувствии после массовой аварии в гонке Гран-при Великобритании, состоявшейся сегодня, 3 июля, в Сильверстоуне.