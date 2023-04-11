$82.18+2.6889.73+2.63
21 минуту назад

Грайнер напишет книгу о пребывании в российской тюрьме

Елена Прошина

Осужденная в России за контрабанду наркотиков баскетболистка из США Бриттни Грайнер, которая позже была освобождена в качестве обмена заключенными, заявила, что приступила к написанию мемуаров о том времени, что она успела провести в российской тюрьме. Об этом сообщает Associated Press.

Пребывание в российской тюрьме вдохновило баскетболистку Грайнер на написание книги
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Грайнер, 10 месяцев в русской тюрьме были невероятно сложными, а день её задержания стал началом непостижимого периода в жизни. Спортсменка также поблагодарила всех тех, кто оказывал ей поддержку и был причастен к возвращению Грайнер домой.

«Читатели услышат мою историю и поймут, почему я так благодарна людям со всего мира за поддержку», – сказала она.

Уточняется, что выход книги должен состояться весной следующего года.

Ранее Бриттни Грайнер обратилась к администрации президента США Джо Байдена с призывом добиться освобождения американского репортера, которого в России обвинили в шпионаже.

Баскетбол,Бриттни Грайнер,Джозеф Байден,Администрация США,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий