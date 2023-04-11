Пребывание в российской тюрьме вдохновило баскетболистку Грайнер на написание книги

Осужденная в России за контрабанду наркотиков баскетболистка из США Бриттни Грайнер, которая позже была освобождена в качестве обмена заключенными, заявила, что приступила к написанию мемуаров о том времени, что она успела провести в российской тюрьме. Об этом сообщает Associated Press.

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По словам Грайнер, 10 месяцев в русской тюрьме были невероятно сложными, а день её задержания стал началом непостижимого периода в жизни. Спортсменка также поблагодарила всех тех, кто оказывал ей поддержку и был причастен к возвращению Грайнер домой.

«Читатели услышат мою историю и поймут, почему я так благодарна людям со всего мира за поддержку», – сказала она.

Уточняется, что выход книги должен состояться весной следующего года.