«Индиана» обновила рекорд результативности в НБА 40-летней давности

Отметим, что в нынешнем сезоне НБА «Индиана» в восьмой раз за игру набрала как минимум 140 очков. Как сообщает портал StatMuse в своих социальных сетях, это лучший показатель в конкретном сезоне для клуба НБА с 1984 года («Денвер Наггетс»).