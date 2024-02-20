Леброн Джеймс вышел на первое место в истории НБА по поражениям в МВЗ

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс принял участие в Матче всех звёзд в рамках звёздного уикенда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который состоялся вчера, 19 февраля. Победу одержала сборная Востока со счётом 211:186.

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Джеймс, представлявший сборную Запада, в общей сложности провёл на площадке 14 минут, набрав суммарно восемь очков (4 из 10 с игры), четыре подбора и три результативные передачи. Показатель «плюс-минус» лёгкого форварда по итогам встречи составил «-13». На счету Джеймса также одна совершённая потеря.