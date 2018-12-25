Биатлонист Шипулин завершил карьеру

Самый успешный российский биатлонист современности Антон Шипулин на пресс-конференции в Москве объявил о завершении карьеры.

На данный момент спортсмен не выступает на этапах Кубка мира и готовится к «Рождественской гонке», в которой примет участие вместе с Екатериной Юрловой-Перхт.

«Эта гонка станет для меня последней в карьере», — сказал Шипулин на специальной пресс-конференции.

31-летний россиянин Шипулин является олимпийским чемпионом Игр 2014 года в Сочи в эстафете 4×7,5 км, бронзовым призером Олимпиады-2010 в данной дисциплине, чемпионом мира 2017 года в эстафете, шестикратным призером чемпионатов мира. По итогам сезона-2014/15 Шипулин стал обладателем малого Кубка мира в зачете масс-стартов.