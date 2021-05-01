Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Матч-центр
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Войти в почту

Россияне раскритиковали расплакавшуюся из-за мизерной зарплаты биатлонистку

Майк Габриелян
8 часов назад
Пользователи соцсетей раскритиковали биатлонистку Маргариту Васильеву, которая расплакалась из-за зарплаты в 10 тысяч рублей.
Расплакавшейся из-за зарплаты российской биатлонистке дали совет
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Я работаю ведущим инженером, у меня 12800.. ничего живу не плачу».

«А у меня тоже 10-15 тысяч зарплата, и я 20 лет дизайнер».

Показывай результат и будет тебе счастье. А то привыкли пешком по трассе и стрелять в молоко».
Еще один комментатор напомнил спортсменке, что пенсионеры могут получать еще меньше - 9 тысяч рублей. Васильевой также посоветовали за деньгами «идти в бизнес», поскольку «биатлон — это призвание».
Тем временем в Академии биатлона опровергли заплату Васильевой в 10 тысяч рублей, назвав данную сумму авансом.
«25.04. Маргарита Васильева получила аванс в размере 10 тысяч рублей, 07.05 со спортсменкой будет произведен полный расчёт за апрель. В итоге за весь месяц она получит 25 тысяч рублей. Необходимо отметить, что оплата труда профессиональных спортсменов привязана к их спортивным результатам», - сказано в сообщении.
Ранее «Рамблер» сообщал, что российская биатлонистка Маргарита Васильева заявила, что получает зарплату в 10 тысяч рублей.
Биатлон,Маргарита Васильева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители