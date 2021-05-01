Расплакавшейся из-за зарплаты российской биатлонистке дали совет

Пользователи соцсетей раскритиковали биатлонистку Маргариту Васильеву , которая расплакалась из-за зарплаты в 10 тысяч рублей.

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«Я работаю ведущим инженером, у меня 12800.. ничего живу не плачу».



«А у меня тоже 10-15 тысяч зарплата, и я 20 лет дизайнер».



Показывай результат и будет тебе счастье. А то привыкли пешком по трассе и стрелять в молоко».

Еще один комментатор напомнил спортсменке, что пенсионеры могут получать еще меньше - 9 тысяч рублей. Васильевой также посоветовали за деньгами «идти в бизнес», поскольку «биатлон — это призвание».

Тем временем в Академии биатлона опровергли заплату Васильевой в 10 тысяч рублей, назвав данную сумму авансом.

«25.04. Маргарита Васильева получила аванс в размере 10 тысяч рублей, 07.05 со спортсменкой будет произведен полный расчёт за апрель. В итоге за весь месяц она получит 25 тысяч рублей. Необходимо отметить, что оплата труда профессиональных спортсменов привязана к их спортивным результатам», - сказано в сообщении.