Расплакавшаяся из-за зарплаты биатлонистка ответила критикам

«То, что я не согласна со своей зарплатой, это уже мои трудности, не ваши. Если вас устраивает ваша зарплата, живите и радуйтесь», — написала спортсменка.
Она также напомнила, что в ее допинг-пробах не были обнаружены запрещенные вещества, она только пропускала тестирования.
30 апреля Васильева в соцсетях опубликовала историю, где в слезах заявила, что не может стерпеть ситуацию с низкой зарплатой.
Пользователи раскритиковали заявление спортсменки, а в Академии биатлона заявили, что сумма в 10 тысяч рублей является авансом, а итоговая зарплата за месяц составит 25 тысяч рублей.
В сентябре 2019 года биатлонистка была дисквалифицирована на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил Международного союза биатлонистов (IBU), к которому привел систематический пропуск Васильевой допаингг-тестирований.