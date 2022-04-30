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50 минут назад

Губерниев раскритиковал биатлонистку за жалобу на сумму призовых

Илья Родин

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев заявил, что биатлонистка Ульяна Нигматуллина получила весьма приличную сумму от государства за завоеванные на Олимпийских играх в Пекине медали. Ей не следует жаловаться на то, что Удмуртская Республика выплатила ей относительно небольшие призовые.

Губерниев раскритиковал биатлонистку за жалобу на сумму призовых
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что ранее Нигматуллина в интервью «Матч ТВ» пожаловалась, что ей стыдно публично говорить о том, сколько она получила от региона, за который выступает. Она рассказала все же, что призовые от республики составили менее 900 тыс. рублей.

«В Норвегии вообще ничего не дают. Здесь такое дело, что у всех регионов разные возможности. Либо надо было раньше регион менять, либо просто с уважением относится к тому, что здесь есть. Давайте спросим у людей. А если бы сейчас детский хирург из Ижевска получил премию меньше миллиона и сказал, что ему стыдно? Поэтому Ульяна не совсем права», - подчеркнул Губерниев.

Он напомнил также, что «Ульяна за свои две медали, мне кажется, получила прилично денег от государства. Плюс ещё деньги за автомобиль».

Ранее сообщалось, что, согласно решению правительства РФ, спортсмены получат по четыре млн рублей за «золото», по 2.5 за «серебро» и по 1,7 млн - за «бронзу». Кроме того, им будет направлена денежная компенсация за автомобили, сопоставимая с выплатами за медали.

Биатлон,Ульяна Нигматуллина,Дмитрий Губерниев,Правительство РФ,
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