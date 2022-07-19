Опубликованы кадры с места гибели биатлониста Малиновского

Коммерческий вертолет пропал в субботу, во время полета из поселка Мильково к кальдере вулкана Узон через Долину гейзеров на Камчатке. Все находившиеся на борту погибли, тела пилота и двух пассажиров обнаружили на месте катастрофы. Об этом сообщает ТАСС.

Игорь Малиновский родился 18 марта 1997 года в селе Мильково Камчатского края. Закончил Мильковскую среднюю школу №1, Омский летно-технический колледж гражданской авиации и получил лицензию пилота вертолета Ми-8, прошел переподготовку в учебном центре во Владивостоке. В активе биатлониста золотая медаль юношеского чемпионата мира 2016 года, три золотые награды юниорского чемпионата мира 2017 года. Во взрослой карьере лучшим результатом спортсмена стало четвертое место на этапе Кубка Международного союза биатлонистов. В 2021 году Малиновский завершил карьеру.