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1 час назад

Опубликованы кадры с места гибели биатлониста Малиновского

Александр Котлеткин

РИА Новости опубликовали фотографии с места гибели российского биатлониста Игоря Малиновского. На снимках видны обломки вертолета Robinson.

1/12 РИА Новости опубликовало фотографии с места гибели российского биатлониста Игоря Малиновского. На снимках видны обломки вертолета Robinson
Фото: Соцсети
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2/12 Обломки разбившегося вертолета Robinson на Камчатке
Фото: РИА Новости
3/12 Обломки разбившегося вертолета Robinson на Камчатке
Фото: РИА Новости
4/12 Место падение вертолета Robinson на Камчатке
Фото: РИА Новости
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5/12 Место падения вертолета Robinson на Камчатке
Фото: РИА Новости
6/12 Фрагмент разбившегося вертолета Robinson на Камчатке
Фото: РИА Новости
7/12 Обломок разбившегося вертолета Robinson на Камчатке
Фото: РИА Новости
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8/12 Фрагмент разбившегося вертолета Robinson на Камчатке
Фото: РИА Новости
9/12 Обломки разбившегося вертолета Robinson на Камчатке
Фото: РИА Новости
10/12 Фрагмент разбившегося вертолета Robinson на Камчатке
Фото: РИА Новости
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11/12 Обломки разбившегося вертолета Robinson на Камчатке
Фото: РИА Новости
12/12 Игорь Малиновский позирует на фоне вертолета, 1 июня 2022 год
Фото: Соцсети

Коммерческий вертолет пропал в субботу, во время полета из поселка Мильково к кальдере вулкана Узон через Долину гейзеров на Камчатке. Все находившиеся на борту погибли, тела пилота и двух пассажиров обнаружили на месте катастрофы. Об этом сообщает ТАСС.

Игорь Малиновский родился 18 марта 1997 года в селе Мильково Камчатского края. Закончил Мильковскую среднюю школу №1, Омский летно-технический колледж гражданской авиации и получил лицензию пилота вертолета Ми-8, прошел переподготовку в учебном центре во Владивостоке. В активе биатлониста золотая медаль юношеского чемпионата мира 2016 года, три золотые награды юниорского чемпионата мира 2017 года. Во взрослой карьере лучшим результатом спортсмена стало четвертое место на этапе Кубка Международного союза биатлонистов. В 2021 году Малиновский завершил карьеру.

Биатлон,Фото,Игорь Малиновский,
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