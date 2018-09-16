Майрбек Тайсумов: «Перед вылетом в Москву догадывался, что я вес не сделаю» 

Российский боец смешанного стиля Майрбек Тайсумов назвал причины своего перевеса в бою с американцем Десмондом Грином на турнире UFC Fight Night 136 в Москве. Россиянин победил единогласным решением судей.
— Перед вылетом в Москву догадывался, что я вес не сделаю, — сказал Тайсумов. — Я чуть приболел. Но от боя не хотел отказываться, первый турнир в России все-таки. Я никогда просто так от боев не отказываюсь. Жалко, что не сделал вес, но на то были причины. Я знал, что Грин не откажется от боя, потому что он — гангстер. Мне не жалко отдать ему 40 процентов своего гонорара, он заслужил эти деньги. (Михаил Потапов)