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Майрбек Тайсумов: «Перед вылетом в Москву догадывался, что я вес не сделаю»
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Майрбек Тайсумов: «Перед вылетом в Москву догадывался, что я вес не сделаю» 

Спорт-Экспресс + ещё 1 16 сентября 2018
Российский боец смешанного стиля Майрбек Тайсумов назвал причины своего перевеса в бою с американцем Десмондом Грином на турнире UFC Fight Night 136 в Москве. Россиянин победил единогласным решением судей.
— Перед вылетом в Москву догадывался, что я вес не сделаю, — сказал Тайсумов. — Я чуть приболел. Но от боя не хотел отказываться, первый турнир в России все-таки. Я никогда просто так от боев не отказываюсь. Жалко, что не сделал вес, но на то были причины. Я знал, что Грин не откажется от боя, потому что он — гангстер. Мне не жалко отдать ему 40 процентов своего гонорара, он заслужил эти деньги. (Михаил Потапов)
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