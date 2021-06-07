Американский боксёр Флойд Мейвезер
и блогер Логан Пол
не выявили победителя в выставочном поединке, который прошёл 7 июня в Майами.
Регламент боя предусматривал восемь раундов по три минуты. Нокдауны и нокауты правилами были разрешены. При этом, согласно условиям, если поединок не завершится досрочно, то победитель объявлен не будет. Так и произошло.
Ранее по результатам взвешивания Мейвезер оказался на 15,4 кг легче Пола — 70,3 кг против 85,7 кг.
Напомним, 43-летний Мейвезер является непобеждённым боксёром. На его счету 50 побед в профессиональном боксе (27 нокаутом) и ни одного поражения.