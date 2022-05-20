Тайсон прокомментировал избиение пассажира в самолете

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон прокомментировал инцидент с избиением пассажира в самолете. В подкасте Club Random with Bill Maher он признался, что усвоил важный урок из случившегося, передает «Лента.ру».

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«Никогда не думал, что мои действия могут взволновать так много людей», — сказал Тайсон.

21 апреля стало известно, что боксер избил в самолете авиакомпании JetBlue пассажира. Инцидент произошел перед вылетом рейса, следовавшего из Сан-Франциско во Флориду. Один из пассажиров, сидевших сзади, настойчиво пытался поговорить с боксером, игнорируя его просьбы успокоиться. В итоге Тайсон не выдержал и нанес мужчине несколько ударов по лицу, а затем покинул самолет.