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1 час назад

Тайсон прокомментировал избиение пассажира в самолете

Вероника Полынина

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон прокомментировал инцидент с избиением пассажира в самолете. В подкасте Club Random with Bill Maher он признался, что усвоил важный урок из случившегося, передает «Лента.ру».

Тайсон прокомментировал избиение пассажира в самолете
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Никогда не думал, что мои действия могут взволновать так много людей», — сказал Тайсон.

21 апреля стало известно, что боксер избил в самолете авиакомпании JetBlue пассажира. Инцидент произошел перед вылетом рейса, следовавшего из Сан-Франциско во Флориду. Один из пассажиров, сидевших сзади, настойчиво пытался поговорить с боксером, игнорируя его просьбы успокоиться. В итоге Тайсон не выдержал и нанес мужчине несколько ударов по лицу, а затем покинул самолет.

Боксер был абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе с 1987 по 1990 года. На его счету 50 побед при шести поражениях.

Бокс,Майк Тайсон,
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