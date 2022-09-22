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1 час назад

В FIDE назвали условие для выступления российских шахматистов под флагом своей страны

Елена Прошина

В правовом департаменте Международной шахматной федерации (FIDE) рассказали, в каких турнирах гроссмейстеры из России смогут выступить под флагом своей страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

В FIDE назвали условие для выступления российских шахматистов под флагом своей страны
Фото: ТАССТАСС

«Есть две процедуры — флаг в рейтинге FIDE и на конкретном соревновании. Если говорить о первой процедуре, то те игроки, которые хотят этого, могут оставаться под флагом России. Например, под флагом России в рейтинге указан победитель турнира претендентов Ян Непомнящий. Если речь идет о выступлении в обычных турнирах (не входящих в цикл чемпионата мира), игрок имеет право выступать под флагом Федерации шахмат России», – рассказали в FIDE.

Кроме того, в организации также отметили, что спортсмены из России смогут воспользоваться флагом Федерации шахмат РФ или выступать под флагом FIDE, так как в цикле чемпионата мира выступать под российским флагом запрещено до конца текущего года.

Ранее российский гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что не будет выступать под эгидой FIDE.

Шахматы,Ян Непомнящий,Сергей Карякин,ФИДЕ,
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