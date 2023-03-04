Горячие фото самой красивой шахматистки мира

Жительницу Канады Андреа Ботес называют самой красивой шахматисткой мира. Девушка провела за доской все детство и даже выиграла несколько турниров.
Во взрослой категории успехи Андреа не столь впечатляющие, тем не менее, она заполучила звание королевы красоты этого вида спорта благодаря целой армии поклонников в соцсетях. Фанаты Ботес недоумевают, как можно концентрироваться на игре, когда на другом конце доски находится такая красотка!
К слову, девушка занимается не только шахматами, но и гораздо более опасными видами спорта. Сейчас Андреа готовится к боксерскому поединку. Надеемся, что новые увлечения самой привлекательной шахматистки мира не испортят ее красоту.