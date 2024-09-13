FIDE отменила решение об исключении Федерации шахмат России

В Международной шахматной федерации (FIDE) отменили решение о лишении членства Федерации шахмат России (ФШР). Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что Апелляционная палата комиссии по этике и дисциплине FIDE приняла решение об отмене исключения ФШР на два года. Это произошло после жалобы шахматиста Петера Хейне Нильсена, Федерации шахмат Украины, а также украинского гроссмейстера Андрея Баришпольца. Как добавил глава FIDE, ранее он также получил выговор за участие в работе попечительского совета российской федерации.

Как уточнили в FIDE, апелляция была удовлетворена только по одному пункту из двух. Вместо отстранения на два года, ФШР нужно будет заплатить штраф в 45 тысяч евро.

Ранее российский гроссмейстер Ян Непомнящий высказался об использовании интуиции во время выбора хода.