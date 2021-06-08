«Это чушь собачья. Люди, которые написали, просто провоцируют, чтобы мы втянулись в эту дискуссию. Какой здравомыслящий человек будет рассуждать на эту тему, не то, что делать. Тем более что тема закрыта уже, всё обсудили, никаких новых суждений не будет. Российский футбол, российское общество, выразив своё несогласие с этой формой, признает решение УЕФА о допуске этой формы и на этом всё исчерпано. Бредовые попытки бойкотировать или ещё подобного рода — это просто желание втянуть нас в дискуссию по этому поводу. Людям этим надо, мне кажется, даже полечиться», — заявил он в интервью радиостанции "Говорит Москва".