По словам функционера, подобные заявленя являются порокацией и попыткой втянуть Россию в дискуссию.

Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.