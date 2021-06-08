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Чемпионат Европы по футболу 2020

"Это чушь собачья": В России опровергли возможность бойкота Евро-2020

Елена Прошина
8 часов назад
Почётный президент Российского Футбольного Союза (РФС) Вячеслав Колосков отреагировал на прозвучавшие на Украине заявления касательно возможного бойкота чемпионата Европы по футболу российской сборной из-за формы национальной команды Украины.
По словам функционера, подобные заявленя являются порокацией и попыткой втянуть Россию в дискуссию.
«Это чушь собачья. Люди, которые написали, просто провоцируют, чтобы мы втянулись в эту дискуссию. Какой здравомыслящий человек будет рассуждать на эту тему, не то, что делать. Тем более что тема закрыта уже, всё обсудили, никаких новых суждений не будет. Российский футбол, российское общество, выразив своё несогласие с этой формой, признает решение УЕФА о допуске этой формы и на этом всё исчерпано. Бредовые попытки бойкотировать или ещё подобного рода — это просто желание втянуть нас в дискуссию по этому поводу. Людям этим надо, мне кажется, даже полечиться», — заявил он в интервью радиостанции "Говорит Москва".
Ранее украинское издание dynamo.kiev.ua со ссылкой на «близкий к РФС» источник сообщило, что сборная России может отказаться от участия в чемпионате Европы по футболу в знак протеста против формы украинских спортсменов.
6 июня глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко разместил эскиз формы украинской сборной, в которой она будет выступать на играх чемпионата Европы по футболу. На майках футболистов будет размещен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!». Кроме того, там же появится контур Украины, включающий российский Крым и территории непризнанных республик Донбасса. 7 июня проект формы был утвержден УЕФА.
Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.
Евро-2020,Видео,Андрей Павелко,Вячеслав Колосков,СБОРНАЯ РОССИИ,РФС,УЕФА,Радиостанция "Говорит Москва",
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