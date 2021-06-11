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Чемпионат Европы по футболу 2020

"Это такой идиотизм": Познер о реакции россиян на форму сборной Украины

Елена Прошина
2 часа назад
Телеведущий Владимир Познер высказался о реакции россиян на форму сборной Украины для Евро-2020. По его словам, в России поддались на соответствующую провакацию украинской стороны.
"Послушайте, украинцы сделали эту форму именно для того, чтобы нас задеть, и мы повелись на это. Вместо того, чтобы просто проигнорировать или поднять на смех, мы всерьез обсуждаем это, возмущаемся. Это такой идиотизм. Они хотели нас задеть — и задели", — заявил Познер порталу Sport24.
Журналист издания также напомнил телеведущему о решении УЕФА, в соответствии с которым украинцы должны будут убрать с формы националистический лозунг «Героям слава!».
"Это пускай", — ответил Познер.
10 июня в УЕФА отреагировали на обращение Российского Футбольного Союза (РФС) касательно формы сборной Украины для Евро-2020 и обязали украинскую сторону убрать с маек один из лозунгов. Как сообщили в УЕФА, карта Украины с Крымом на форме не нарушает правил организации, поскольку ООН признаёт соответствующие границы государства. Также в организации разрешили Украине оставить на форме слоган «Слава Украине», в УЕФА его сочли неполитическим. Вместе с тем второй слоган — «Героям слава» — Украину обязали убрать с футболок, поскольку в сочетании с первым он несёт явный политический смысл.
После этого Украина обратилась в УЕФА с просьбой сохранить на форме сборной страны лозунг "Героям слава".
Евро-2020,Владимир Познер,РФС,УЕФА,ООН,
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