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Чемпионат Европы по футболу 2020

У вернувшихся из Петербурга финских футбольных болельщиков обнаружили массовое заражение COVID-19

Деловая газета "Взгляд"
55 минут назад
Среди финских болельщиков, вернувшихся из Санкт-Петербурга после матчей Евро-2021, выявлено около 300 заразившихся коронавирусом.
Министерство социального обеспечения и здравоохранения Финляндии рекомендовало воздержаться от поездок в Россию. А всем тем, кто контактировал с вернувшимися из России болельщиками, рекомендовали сдать тест на коронавирус, сообщает издание Yle.
Отмечается, что большая часть случаев коронавируса среди болельщиков выявлена в Хельсинки и Уусимаа. В регионе на карантин посадили 500 человек.
По данным издания, в ведомстве не исключают введение нового локдауна в случае распространения нового штамма «дельта-плюс» и настоятельно рекомендуют всем возвращающимся из России пройти повторное тестирование в Финляндии спустя трое суток после приезда.
Напомним, сборная Финляндии по футболу провела в Санкт-Петербурге два матча, сыграв против Бельгии (0:2) и России (0:1). Свой последний матч на Евро команда сыграла 21 июня.
Евро-2020,Видео,
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