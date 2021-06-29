Среди финских болельщиков, вернувшихся из Санкт-Петербурга после матчей Евро-2021, выявлено около 300 заразившихся коронавирусом.

Министерство социального обеспечения и здравоохранения Финляндии рекомендовало воздержаться от поездок в Россию. А всем тем, кто контактировал с вернувшимися из России болельщиками, рекомендовали сдать тест на коронавирус, сообщает издание Yle

Отмечается, что большая часть случаев коронавируса среди болельщиков выявлена в Хельсинки и Уусимаа. В регионе на карантин посадили 500 человек.

По данным издания, в ведомстве не исключают введение нового локдауна в случае распространения нового штамма «дельта-плюс» и настоятельно рекомендуют всем возвращающимся из России пройти повторное тестирование в Финляндии спустя трое суток после приезда.