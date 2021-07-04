Слуцкий, Карпин, Тедеско: Кто сменит Черчесова

Выбрать нового главного тренера для сборной сложнее, чем уволить Черчесова . После фееричной пресс-конференции Станислава Черчесова его отставка кажется делом времени. И тут возникает главный вопрос - кто вместо? В СМИ всплывали фамилии трех российских специалистов. Также сообщалось, что РФС рассматривает и трех иностранцев на должность. Кто сможет вернуть сборной России любовь болельщиков, а вместе с ней и хороший результат?

Фото: ТАСС ТАСС

Леонид Слуцкий, главный тренер "Рубина"

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Самый очевидный кандидат, который существует на данный момент. Слуцкий и в первый свой приход в сборную проявил себя как первоклассный антикризисный менеджер. И в "Рубине" он справился с похожей ролью, подхватив команду, которая дрейфовала у зоны вылета, а теперь довел ее до еврокубков. Леонид Викторович однозначно способен начать в национальной команде омоложение состава, работой в казанском клубе он доказал свою состоятельность в данном вопросе. Захочет ли Слуцкий сам второй раз вступать в сборную, из которой он ушел, мягко говоря, не с безупречной репутацией?

Плюсы: прекрасно знает российские реалии, работа с молодежью

Минусы: отсутствие побед на международной арене

Валерий Карпин, главный тренер "Ростова"

Главным тренером сборной России должен быть человек с большой харизмой и авторитетом. И в этом плане Карпин очень подходит для данной роли. Главный тренер "Ростова" хорошо подкован в тактике, сам пылил за национальную команду на больших турнирах, имея несравненный опыт. Плюс для Карпина, что он умеет быстро находить общий язык с командой (интервью игроков "Ростова" тому подтверждение). Минус, тут скорее для РФС, сложный характер специалиста. Карпин может стать своего рода Олегом Знарком для хоккейной сборной, которого уважали игроки, но отсутствовала коммуникация с руководством федерации. Для больших побед все должны работать едино.

Плюсы: работа с молодежью, тактическая гибкость, зажигательные пресс-конференции

Минусы: стопроцентный уход Дзюбы (нападающий стопроцентный уход Дзюбы (нападающий "Зенита" все еще может пригодиться для сборной), взаимодействие с РФС

Сергей Семак, главный тренер "Зенита"

А здесь наоборот. Семак умеет выстраивать идеальный баланс в общении и с футболистами, и с руководством. Но как у него обстоят дела с построением игры команды на короткой дистанции? Все-таки в тренерской карьере Семака были клубы, в которых он работал подолгу. "Уфа" предстала хорошо организованной командой, "Зенит" обладал лучшим ресурсом, по сравнению с другими командами РПЛ. В матчах Лиги чемпионов Семак не убедил своей тактической работой. Но он трехкратный чемпион РПЛ, а еще в сборной работал под руководством многих тренеров, поэтому точно знает, как построить тренировочный процесс.

Плюсы: атмосфера в команде, опыт игры за сборную

Минусы: отсутствие побед на международном уровне

Мегаавторитетный специалист, которого можно пригласить спасать ситуацию. И не бояться потратить много денег на зарплату. Лёв классно в 2006 году подхватил сборную Германию, переживавшую смену поколений, и сделал из нее чемпиона мира. Немецкий специалист - лучший на уровне сборных, кто грамотно строит баланс между опытом и молодостью. Лёв умеет показать ветеранам на выход и найти талантливую молодежь, которая придаст сборной импульс. Вот только умеет ли он работать сходу? Все-таки перед тем, как стать главным в Бундестим, он работал ассистентом Юргена Клинсманна и со второстепенных должностей изучал команду. В сборной России результат потребуют сразу.

Плюсы: чемпион мира, работа с молодежью, умеет проводить смену поколений

Минусы: огромная зарплата, ограниченность во времени для знакомства с российскими футболистами

Как и Слуцкий, Тедеско умеет сходу перестраивать команды, что он и сделал, придя в московский "Спартак" . Его тактические подходы оказались понятны даже для Павла Маслова Ильей Кутеповым . За полтора года работы в "Спартаке" Тедеско прекрасно изучили российские реалии. Он знает, как и где играют ведущие футболисты страны. У него хорошие ассистенты, Тедеско немного говорит по-русски, что тоже немало важно. Пока Доменико не нашел себе новую работу, с ним можно договориться на вполне адекватный контракт. Смущает, как и в отношении российских специалистов, - отсутствие побед на международном уровне. С "Шальке" в Лиге чемпионов Тедеско провалился. Да и сработают его модели на короткой дистанции в сборной?

Плюсы: знание российского футбола и языка, понятная тактическая модель

Минусы: отсутствие побед на международном уровне, отсутствие опыта работы со сборной

Странно, что СМИ еще не начали активно агитировать экс-тренера "Рубина" и "Ростова" в сборную. Раньше персона Бердыева всегда всплывала, когда сборная или топовый российский клуб лишались наставника. Неужели желание Курбана Бекиевича угасло, и он больше не хочет работать на большом уровне? А ведь его игровая модель пустила корни в большинство команд РПЛ. Кажется, что только Бердыев способен разрулить проблемы сборной в обороне. Вот только как договориться с ФИФА по поводу натурализации Кристиана Нобоа ? Найдет ли Бердыев в российском футболисте аналог эквадорца?

Плюсы: знание российского футбола, умение давать результат со средними командами