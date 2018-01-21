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Самые яркие моменты на ЧЕ по фигурному катанию
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Самые яркие моменты на ЧЕ по фигурному катанию 

Рамблер 21 января 2018
В Москве завершилась соревновательная часть чемпионата Европы по фигурному катанию.
1/13  Призеры соревнований в женском одиночном катании на чемпионате Европы по фигурному катанию в Москве на церемонии награждения (слева направо): Евгения Медведева (Россия) - второе место, Алина Загитова (Россия) - первое место, Каролина Костнер (Италия) - третье место.
Фото:
2/13  Алина Загитова (Россия) выступает в произвольной программе женского одиночного катания на чемпионате Европы по фигурному катанию в Москве.
Фото:
3/13  Анита Эстлунд (Швеция) выступает в произвольной программе женского одиночного катания на чемпионате Европы по фигурному катанию в Москве.
Фото:
4/13  Мария Сотскова (Россия) выступает в произвольной программе женского одиночного катания на чемпионате Европы по фигурному катанию в Москве.
Фото:
5/13  Алина Загитова (Россия) перед началом церемонии награждения призеров женского одиночного катания на чемпионате Европы по фигурному катанию в Москве.
Фото:
6/13  Лорин Лекавелье (Франция) выступает в произвольной программе женского одиночного катания на чемпионате Европы по фигурному катанию в Москве.
Фото:
7/13  Николь Райичова (Словакия) выступает в произвольной программе женского одиночного катания на чемпионате Европы по фигурному катанию в Москве.
Фото:
8/13  Алина Загитова (Россия) после выступления в произвольной программе женского одиночного катания на чемпионате Европы по фигурному катанию в Москве.
Фото:
9/13  Каролина Костнер (Италия) выступает в произвольной программе женского одиночного катания на чемпионате Европы по фигурному катанию в Москве.
Фото:
10/13  Евгения Медведева (Россия) выступает в произвольной программе женского одиночного катания на чемпионате Европы по фигурному катанию в Москве.
Фото:
11/13  Евгения Медведева (Россия) перед началом выступления в произвольной программе женского одиночного катания на чемпионате Европы по фигурному катанию в Москве.
Фото:
12/13  Призеры соревнований в женском одиночном катании на чемпионате Европы по фигурному катанию в Москве на церемонии награждения (слева направо): Евгения Медведева (Россия) - второе место и Алина Загитова (Россия) - первое место.
Фото:
13/13  Алина Загитова (Россия) на церемонии награждения призеров на чемпионате Европы по фигурному катанию в Москве.
Фото:
Российские фигуристы завоевали девять медалей из 12 возможных.
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