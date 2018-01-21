Самые яркие моменты на ЧЕ по фигурному катанию 

В Москве завершилась соревновательная часть чемпионата Европы по фигурному катанию.
1/13 Призеры соревнований в женском одиночном катании на чемпионате Европы по фигурному катанию в Москве на церемонии награждения (слева направо): Евгения Медведева (Россия) - второе место, Алина Загитова (Россия) - первое место, Каролина Костнер (Италия) - третье место.
12/13 Призеры соревнований в женском одиночном катании на чемпионате Европы по фигурному катанию в Москве на церемонии награждения (слева направо): Евгения Медведева (Россия) - второе место и Алина Загитова (Россия) - первое место.