Самые яркие моменты на ЧЕ по фигурному катанию 

1/13 Призеры соревнований в женском одиночном катании на чемпионате Европы по фигурному катанию в Москве на церемонии награждения (слева направо): Евгения Медведева (Россия) - второе место, Алина Загитова (Россия) - первое место, Каролина Костнер (Италия) - третье место. РИА Новости Фото:

2/13 Алина Загитова (Россия) выступает в произвольной программе женского одиночного катания на чемпионате Европы по фигурному катанию в Москве. РИА Новости Фото:

3/13 Анита Эстлунд (Швеция) выступает в произвольной программе женского одиночного катания на чемпионате Европы по фигурному катанию в Москве. РИА Новости Фото:

4/13 Мария Сотскова (Россия) выступает в произвольной программе женского одиночного катания на чемпионате Европы по фигурному катанию в Москве. РИА Новости Фото:

5/13 Алина Загитова (Россия) перед началом церемонии награждения призеров женского одиночного катания на чемпионате Европы по фигурному катанию в Москве. РИА Новости Фото:

6/13 Лорин Лекавелье (Франция) выступает в произвольной программе женского одиночного катания на чемпионате Европы по фигурному катанию в Москве. РИА Новости Фото:

7/13 Николь Райичова (Словакия) выступает в произвольной программе женского одиночного катания на чемпионате Европы по фигурному катанию в Москве. РИА Новости Фото:

8/13 Алина Загитова (Россия) после выступления в произвольной программе женского одиночного катания на чемпионате Европы по фигурному катанию в Москве. РИА Новости Фото:

9/13 Каролина Костнер (Италия) выступает в произвольной программе женского одиночного катания на чемпионате Европы по фигурному катанию в Москве. РИА Новости Фото:

10/13 Евгения Медведева (Россия) выступает в произвольной программе женского одиночного катания на чемпионате Европы по фигурному катанию в Москве. РИА Новости Фото:

11/13 Евгения Медведева (Россия) перед началом выступления в произвольной программе женского одиночного катания на чемпионате Европы по фигурному катанию в Москве. РИА Новости Фото:

12/13 Призеры соревнований в женском одиночном катании на чемпионате Европы по фигурному катанию в Москве на церемонии награждения (слева направо): Евгения Медведева (Россия) - второе место и Алина Загитова (Россия) - первое место. РИА Новости Фото: