Медведева похвасталась новогодними подарками

Спортсменка провела прямой эфир в инстаграме, где также рассказала, почему не любит кошек.

"Получила кучу подарков от фанатов. Это было очень круто! В основном дарили всякие мемные вещи. Мне подарили булочку с корицей, подарили очень классную елку с очень классными новогодними игрушками… Думаю, вы поняли.

Честно говоря, я не люблю кошек. Во-первых, у меня аллергия на кошек. Во-вторых, они, блин, какие-то… Мне кажется, кошке вообще абсолютно пофигу, что ты ее хозяйка, она сидит себе в другой комнате", — поделилась Медведева.

Ранее сообщалось, что Медведева и Костов в новогоднюю ночь представят совместный номер.