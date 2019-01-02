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Российский спорт всё-таки закроют?

Медведева похвасталась новогодними подарками 

Газета.Ru 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Российская фигуристка Евгения Медведева похвасталась подарками, которые ей подарили на Новый год, передает "Советский спорт ".
Медведева отреклась от русского языка
Спортсменка провела прямой эфир в инстаграме, где также рассказала, почему не любит кошек.
"Получила кучу подарков от фанатов. Это было очень круто! В основном дарили всякие мемные вещи. Мне подарили булочку с корицей, подарили очень классную елку с очень классными новогодними игрушками… Думаю, вы поняли.
Честно говоря, я не люблю кошек. Во-первых, у меня аллергия на кошек. Во-вторых, они, блин, какие-то… Мне кажется, кошке вообще абсолютно пофигу, что ты ее хозяйка, она сидит себе в другой комнате", — поделилась Медведева.
Ранее сообщалось, что Медведева и Костов в новогоднюю ночь представят совместный номер.
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Фигурное катание , Евгения Медведева , Советский спорт
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