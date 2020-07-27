Фигурист объяснил скандальные слова партнерши о Крыме 

«Дорогие друзья, прошу вас постараться понять и не осуждать строго её высказывание: иной раз хочется сказать одно, но не находятся подходящие слова», — призвал фигурист.

По словам Козловского, спортсмены видят города из окон автобуса по пути из отеля на стадион, и слова его партнерши вызваны тем, что «девочкам хочется на отдыхе больше комфорта», а также стремлением «всё сделать идеально правильно и максимально всё улучшить».

«Не сумев точно и досконально выразить все свои чувства, Саша восхищается всей красотой земли Тавриды», — выразил уверенность спортсмен.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Александра Бойкова поделилась впечатлениями от отдыха в Крыму. Она рассказала, что добиралась из Ялты до Нового Света 4,5 часа из-за плохих дорог, и обратила внимание на бедность и разруху в населенных пунктах, которые встречала по пути.

18-летняя Александра Бойкова и 20-летний Дмитрий Козловский выступают в парном катании, являются чемпионами Европы 2020 года.