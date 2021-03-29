Трусову призвали вернуться к Тутберидзе

Пользы от этого, если судить по результатам, а не по качеству катания, оказалось немного - спортсменка одержала лишь две победы, да и те на этапах Кубка России, а на первенстве страны и чемпионате мира довольствовалась только бронзой. Отцепили фигуристку и от национальной сборной, которой предстоит выступить на командном мировом форуме в Осаке.

Сама Трусова после произвольной программы на чемпионате мира на вопрос о возможности покинуть группу Плющенко и вернуться к Тутберидзе ответила, что тренера менять пока еще не собирается и ее "все устраивает". Впрочем, еще ранее, объясняя свои мотивы решиться на громкий трансфер, фигуристка отмечала, что в "Хрустальном" ей не хватало свободы для развития своих технических навыков. В частности, спортсменка обратила внимание на то, что тренерский штаб Тутберидзе не позволял ей включать полный прыжковый набор в свои программы. Во многом поэтому Трусова и согласилась о сотрудничестве с двукратным олимпийским чемпионом, под руководством которого теперь может позволить себе заявить на произвольные прокаты сразу пять четверных прыжков.