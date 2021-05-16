«Я была сломана»: Тарасова оказалась в инвалидной коляске

Легендарный российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова посетила фотовыставку в честь 65-летия театра «Современник» в память о близкой подруге Галине Волчек . Она не может ходить из-за проблем с суставами и болей в спине, сообщил телеканал НТВ.

Фото: Youtube Youtube

Мне хочется встать, попрыгать на скакалке, походить, — рассказала 74-летняя спортсменка.

На замечание журналиста, что она держится молодцом, она ответила: "А что ж мне делать, плакать что ли?«.Тарасова почти не выходит из дома, но ради выставки, приехала в ГУМ. Журналистам призналась, что плановых обследований не проходит.

Единственное, что беспокоит тренера, — она не может работать в полную силу.

Я сейчас мало работаю. И из-за того, что я была вот так сломана, я не могла и комментировать и никуда поехать. На последние соревнования уже не поехала, — добавила она.

Но тем не менее бывшая спортсменка благодарит своего отца за то, что он отдал её в эту профессию, потому что она полюбила её.

Ранее Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала отсутствие в составе сборной России по фигурному катанию на сезон-2021/22 Евгении Медведевой и Алины Загитовой.