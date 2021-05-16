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«Сломана»: Тарасова в инвалидной коляске объяснила, почему не работает

Newsru.com
12 часов назад
Легендарный российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова посетила фотовыставку в честь 65-летия театра «Современник» в память о близкой подруге Галине Волчек. Она не может ходить из-за проблем с суставами и болей в спине, сообщил телеканал НТВ.
«Я была сломана»: Тарасова оказалась в инвалидной коляске
Фото: YoutubeYoutube
Мне хочется встать, попрыгать на скакалке, походить, — рассказала 74-летняя спортсменка.
На замечание журналиста, что она держится молодцом, она ответила: "А что ж мне делать, плакать что ли?«.Тарасова почти не выходит из дома, но ради выставки, приехала в ГУМ. Журналистам призналась, что плановых обследований не проходит.
Единственное, что беспокоит тренера, — она не может работать в полную силу.
Я сейчас мало работаю. И из-за того, что я была вот так сломана, я не могла и комментировать и никуда поехать. На последние соревнования уже не поехала, — добавила она.
Но тем не менее бывшая спортсменка благодарит своего отца за то, что он отдал её в эту профессию, потому что она полюбила её.
Ранее Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала отсутствие в составе сборной России по фигурному катанию на сезон-2021/22 Евгении Медведевой и Алины Загитовой.
«Они выступали в этом сезоне? Вы их видели? Есть правила, которые нужно выполнять, чтобы попасть в сборную. Они продолжают совершенствоваться и украшать разные российские шоу и программы. Опираясь на многолетний опыт, они продолжают жить дальше», — сказала Тарасова.
Фигурное катание,Евгения Медведева,Галина Волчек,Татьяна Тарасова,СБОРНАЯ РОССИИ,НТВ,
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