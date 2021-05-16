«Я была сломана»: Тарасова оказалась в инвалидной коляске

Мне хочется встать, попрыгать на скакалке, походить, — рассказала 74-летняя спортсменка.
Я сейчас мало работаю. И из-за того, что я была вот так сломана, я не могла и комментировать и никуда поехать. На последние соревнования уже не поехала, — добавила она.
«Они выступали в этом сезоне? Вы их видели? Есть правила, которые нужно выполнять, чтобы попасть в сборную. Они продолжают совершенствоваться и украшать разные российские шоу и программы. Опираясь на многолетний опыт, они продолжают жить дальше», — сказала Тарасова.