В РУСАДА высказались о расследовании дела Валиевой

Ранее Камила Валиева оказалась в центре допинг-скандала на Олимпиаде в Пекине. Во время Игр стало известно о положительной допинг-пробе на триметазидин, которую спортсменка сдала 25 декабря 2021 года. При этом те допинг-пробы, которые у фигуристки взяли в ходе ОИ, были отрицательными. В итоге Валиевой разрешили участвовать в ОИ с учетом ее статуса защищенного лица (ей не было 16 лет). Расследование ее дела еще не завершено, РУСАДА должно сообщить о результатах до 8 августа.