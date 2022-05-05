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1 час назад

В РУСАДА высказались о расследовании дела Валиевой

Алиса Селезнёва

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила, что расследование дела фигуристки Камилы Валиевой ведется в строгом соответствии с требованиями. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее Камила Валиева оказалась в центре допинг-скандала на Олимпиаде в Пекине. Во время Игр стало известно о положительной допинг-пробе на триметазидин, которую спортсменка сдала 25 декабря 2021 года. При этом те допинг-пробы, которые у фигуристки взяли в ходе ОИ, были отрицательными. В итоге Валиевой разрешили участвовать в ОИ с учетом ее статуса защищенного лица (ей не было 16 лет). Расследование ее дела еще не завершено, РУСАДА должно сообщить о результатах до 8 августа.

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В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что «совершенства», которое Валиева продемонстрировала на Олимпийских играх, «невозможно добиться нечестно». А глава Олимпийского комитета США Сара Хиршланд выразила обеспокоенность, что слова российского лидера могут повлиять на объективность РУСАДА.

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Вероника Логинова заверила, что в своей работе специалисты «четко следуют положениям регламентирующих документов».

«Мы проводим расследование, чтобы выявить все обстоятельства возможного нарушения антидопинговых правил в интересах защищенного лица, установить лиц, причастных к этому нарушению (или исключить возможную причастность), а также собрать дополнительные материалы и доказательства, имеющие отношение к данному делу», - пояснила она.

Логинова обратила особое внимание на то, что Камила Валиева является защищенным лицом и расследование ее дела должно проводиться в конфиденциальном режиме.

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