Лучшие фигуристки России: от Бутырской до Валиевой

Женское одиночное фигурное катание давно не дает покоя всему миру. Ученицы Этери Тутберизде уже не первый год одна за другой ставят мировые рекорды и выигрывают Олимпийские игры. Стоит вспомнить, как радовалась американская пресса отсутствию россиян на ЧМ-2022 в Монпелье. Западные СМИ тогда написали, что чемпионат без России стал "новым стартом" для многих.

Фото: Reuters Reuters

Однако слава отечественного женского катания началась вовсе не пять и даже не 10 лет назад. Стоит вспомнить победы таких звезд, как Мария Бутырская и Ирина Слуцкая. "Рамблер" составил список лучших российских фигуристок прежних и нынешних времен.

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Мария Бутырская

РИА Новости

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании. Выиграла ЧМ-1999 в Хельсинки в возрасте 26 лет. Сейчас, с учетом нынешнего расцвета российских фигуристок это кажется стандартным достижением, но до Бутырской на мировом турнире не побеждала ни одна представительница нашей страны, включая времена СССР и Российской Империи.

Бутырская является также трехкратной чемпионкой Европы и шестикратной чемпионкой РФ. В настоящее время 49-летняя спортсменка занимается тренерской деятельностью.

Ирина Слуцкая

РИА Новости

Ирину Слуцкую называют гением фигурного катания, несмотря на то, что она так и не выиграла Олимпиаду. В 2002 году россиянка заняла на Олимпийских играх второе, а 2006-м — третье место. Решение членов жюри в Солт-Лэйк-Сити, присудивших Слуцкой серебро, вызвало международный скандал. Многие эксперты считали, что именно она заслужила победу. Однако же золотая медаль досталась американке Саре Хьюз.

Техника Слуцкой вызывала восхищение. Она стала первой фигуристкой в истории, исполнившей каскад тройной лутц — тройной риттбергер. Слуцкая делала все возможные каскады 3-3, напоминает sports.ru.

Елизавета Туктамышева

ТАСС

Ученица Алексея Мишина считалась вундеркиндом фигурного катания, поскольку в 12 лет уже умела исполнять каскад тройной лутц — тройной тулуп, аксель в три с половиной оборота и владела полным арсеналом тройных прыжков. Елизавета Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года, чемпионка Европы, серебряный призер ЧМ-2021 и обладательница бронзы ЧМ-2013.

Как отмечает "Чемпионат", 25-летняя Туктамышева отличается спортивным долгожительством. Она выигрывала международные соревнования еще тогда, когда никто не слышал о Юлии Липницкой или Алине Загитовой, и остается на арене до сих пор, когда эти фигуристки уже отошли от дел.

Юлия Липницкая

РИА Новости

Еще один спортивный вундеркинд — Юлия Липницкая — в 2014 году стала самой молодой фигуристкой-одиночницей в истории, выигравшей Олимпиаду в командном зачете. Возраст россиянки тогда составлял 15 лет и 249 дней. Липницкая является также самой юной победительницей чемпионатов Европы по фигурному катанию. На Играх в Сочи в личном первенстве ставка делалась на нее, однако золото ОИ-2014 в итоге досталось другой российской спортсменке.

Аделина Сотникова

РИА Новости

Олимпиаду в Сочи в женском одиночном катании выиграла Аделина Сотникова. Она стала первой российской чемпионкой ОИ в этом виде спорта в личном зачете. На Играх-2014 Сотникова обошла представительницу Южной Кореи Ким Ён А, которая заняла второе место.

Такой результат спровоцировал возмущение со стороны корейцев. Противники победы Сотниковой указывали на то, что из состава жюри в процессе соревнований убрали судей из Южной Кореи и США, заменив их гражданами России и Украины, и составили петицию с требованием пересмотреть итоги соревнований. Корейская Федерация фигурного катания также направила жалобу. Но первое место все же было оставлено за Сотниковой.

Евгения Медведева

РИА Новости

Кто не помнит скандал после Олимпиады 2018 года, где золото в личном первенстве выиграла Алина Загитова? Ее главной сопернице Евгении Медведевой тогда досталось серебро. Обида Медведевой, которая вместе с Загитовой тренировалась у Тутберидзе, была такой сильной, что она ушла от своей наставницы к другому тренеру.

Так или иначе, Медведева — обладательница исторических мировых рекордов в произвольной программе и по сумме баллов. Она двукратная чемпионка мира и Европы. Оба этих турнира россиянка выигрывала в 2016 и 2017 годах.

Алина Загитова

РИА Новости

Первая и пока единственная российская фигуристка-одиночница, завоевавшая все мировые титулы в этом виде спорта. На Олимпиаде 2018 года Алина Загитова установила мировой рекорд по сумме баллов, получив в короткой программе 82,92. В произвольной программе Загитова чисто исполнила 11 прыжков, которые шли подряд один за другим во второй части выступления. При этом каскад тройной лутц — тройной риттбергер Загитова сделала в конце программы. За свой образ в произвольной программе россиянка получила прозвище Красная балерина.

Анна Щербакова

ТАСС

Еще одна ярчайшая звезда российского фигурного катания из группы Тутберидзе — Анна Щербакова. Она выиграла Олимпиаду 2022 года в личном зачете, а также Чемпионат мира годом ранее. Щербакова — первая фигуристка в истории, которая исполнила четверной лутц на взрослых официальных соревнованиях. Помимо этого она первая фигуристка среди женщин, выполнившая каскад четверной флип — тройной тулуп и приземлившая в одной программе два четверных флипа. Щербакова возглавляет рейтинг Международного союза конькобежцев по состоянию на 17 апреля 2022 года.

Камила Валиева

РИА Новости