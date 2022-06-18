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2 часа назад

"Надо искать дерьмо в себе": Тарасова раскритиковала Трусову

Илья Родин

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в интервью изданию Sport24 резко высказалась о претензиях на «золото» обладательницы серебряной медали Олимпиады-2022 Александры Трусовой.

Отмечается, что ранее Трусова сообщила о том, что вполне могла бы претендовать на золотую медаль Зимних Олимпийских игр в Пекине в личном первенстве.

«Это ее мнение. Был хоть один судья, который поставил ее на первое место? Не было. Наверное, сейчас в Саше говорит обида. Но винить во всем надо саму себя», - предупредила Татьяна Тарасова.

Она полагает, что спортивная программа юной фигуристки очень продуманная, качественная, значительно отличается от других. Но Трусовой следует кататься «чище», работать над собой.

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«Если бы откатала чисто, золото правда было бы ее. А если Саша катается грязно, то нет смысла о чем-то говорить и обижаться. Надо искать дерьмо в себе, а не в других, как говорил мой папа», - уточнила Тарасова.

Американский тренер Рафаэль Арутюнян сообщил ранее, что российская фигуристка Трусова в состоянии исполнить пятерной прыжок, но при приземлении ей может грозить серьезная травма.

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