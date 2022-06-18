"Надо искать дерьмо в себе": Тарасова раскритиковала Трусову

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в интервью изданию Sport24 резко высказалась о претензиях на «золото» обладательницы серебряной медали Олимпиады-2022 Александры Трусовой.
Отмечается, что ранее Трусова сообщила о том, что вполне могла бы претендовать на золотую медаль Зимних Олимпийских игр в Пекине в личном первенстве.
«Это ее мнение. Был хоть один судья, который поставил ее на первое место? Не было. Наверное, сейчас в Саше говорит обида. Но винить во всем надо саму себя», - предупредила Татьяна Тарасова.
Она полагает, что спортивная программа юной фигуристки очень продуманная, качественная, значительно отличается от других. Но Трусовой следует кататься «чище», работать над собой.
«Если бы откатала чисто, золото правда было бы ее. А если Саша катается грязно, то нет смысла о чем-то говорить и обижаться. Надо искать дерьмо в себе, а не в других, как говорил мой папа», - уточнила Тарасова.
Американский тренер Рафаэль Арутюнян сообщил ранее, что российская фигуристка Трусова в состоянии исполнить пятерной прыжок, но при приземлении ей может грозить серьезная травма.