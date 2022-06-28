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1 час назад

Евгения Тарасова показала свадебные фотографии

Александр Котлеткин

Двукратный серебряный призёр Олимпиады по фигурному катанию Евгения Тарасова опубликовала фотографии со свадьбы. Торжество прошло в июне. Фигуристка вышла замуж за олимпийского чемпиона Игр-2014 в командных соревнованиях фигуристов Фёдора Климова. Об этом сообщает Чемпионат.com.

1/10 Двукратный серебряный призёр Олимпиады по фигурному катанию Евгения Тарасова опубликовала фотографии со свадьбы
Фото: Соцсети
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2/10 Торжество прошло в июне
Фото: Соцсети
3/10 Фигуристка вышла замуж за олимпийского чемпиона Игр-2014 в командных соревнованиях фигуристов Фёдора Климова
Фото: Соцсети
4/10 «Праздник получился отличным! Хочется ещё раз поделиться фотографиями. Всё получилось именно так, как мы хотели! Лёгкая атмосфера, абсолютная красота и гармония с природой»
Фото: Соцсети
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5/10 «Это такие особенные и незабываемые моменты. Спасибо всем близким, любимым друзьям за то, что разделили с нами самые счастливые эмоции», — подписала фотографии Тарасова
Фото: Соцсети
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«Праздник получился отличным! Хочется ещё раз поделиться фотографиями. Всё получилось именно так, как мы хотели! Лёгкая атмосфера, абсолютная красота и гармония с природой. Это такие особенные и незабываемые моменты. Спасибо всем близким, любимым друзьям за то, что разделили с нами самые счастливые эмоции», — подписала фотографии Тарасова.

Фигурное катание,Фото,Евгения Тарасова,Федор Климов,
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