Евгения Тарасова показала свадебные фотографии

Двукратный серебряный призёр Олимпиады по фигурному катанию Евгения Тарасова опубликовала фотографии со свадьбы. Торжество прошло в июне. Фигуристка вышла замуж за олимпийского чемпиона Игр-2014 в командных соревнованиях фигуристов Фёдора Климова . Об этом сообщает Чемпионат.com.

«Это такие особенные и незабываемые моменты. Спасибо всем близким, любимым друзьям за то, что разделили с нами самые счастливые эмоции», — подписала фотографии Тарасова

«Праздник получился отличным! Хочется ещё раз поделиться фотографиями. Всё получилось именно так, как мы хотели! Лёгкая атмосфера, абсолютная красота и гармония с природой»

«Праздник получился отличным! Хочется ещё раз поделиться фотографиями. Всё получилось именно так, как мы хотели! Лёгкая атмосфера, абсолютная красота и гармония с природой. Это такие особенные и незабываемые моменты. Спасибо всем близким, любимым друзьям за то, что разделили с нами самые счастливые эмоции», — подписала фотографии Тарасова.