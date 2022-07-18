Стали известны детали тайного брака Этери Тутберидзе

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе старается не раскрывать детали своей биографии, но некоторые данные все же попадают в СМИ. Так журналистам удалось обнаружить в архиве округа Кларк (Невада) сертификат о ее браке с фигуристом Николаем Аптером. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Отмечается, что за своего партнера по ледовому шоу Этери Тутберидзе вышла замуж в Лас-Вегасе в 1995 году. В документе, опубликованном на официальном сайте штата, также указано, что спортсмены отказались от смены фамилий.
Редакция отметила, что дочь Тутберидзе Диана Дэвис и фигурист Глеб Смолкин также поженились в Лас-Вегасе.
Ранее сообщалось, что тренер позволила себе крайне резкое высказывание об американском журналисте Дейве Лизе. Она раскритиковала его за публикацию разнообразной негативной информации о звездах.