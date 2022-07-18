Стали известны детали тайного брака Этери Тутберидзе

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе старается не раскрывать детали своей биографии, но некоторые данные все же попадают в СМИ. Так журналистам удалось обнаружить в архиве округа Кларк (Невада) сертификат о ее браке с фигуристом Николаем Аптером. Об этом пишет «Комсомольская правда».

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Отмечается, что за своего партнера по ледовому шоу Этери Тутберидзе вышла замуж в Лас-Вегасе в 1995 году. В документе, опубликованном на официальном сайте штата, также указано, что спортсмены отказались от смены фамилий.

Редакция отметила, что дочь Тутберидзе Диана Дэвис и фигурист Глеб Смолкин также поженились в Лас-Вегасе.