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1 час назад

Стали известны детали тайного брака Этери Тутберидзе

Елена Прошина

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе старается не раскрывать детали своей биографии, но некоторые данные все же попадают в СМИ. Так журналистам удалось обнаружить в архиве округа Кларк (Невада) сертификат о ее браке с фигуристом Николаем Аптером. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Стали известны детали тайного брака Этери Тутберидзе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что за своего партнера по ледовому шоу Этери Тутберидзе вышла замуж в Лас-Вегасе в 1995 году. В документе, опубликованном на официальном сайте штата, также указано, что спортсмены отказались от смены фамилий.

Редакция отметила, что дочь Тутберидзе Диана Дэвис и фигурист Глеб Смолкин также поженились в Лас-Вегасе.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин опровергли информацию о смене гражданства

Ранее сообщалось, что тренер позволила себе крайне резкое высказывание об американском журналисте Дейве Лизе. Она раскритиковала его за публикацию разнообразной негативной информации о звездах.

Фигурное катание,Глеб Смолкин,Этери Тутберидзе,
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