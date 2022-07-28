Трусова и Валиева попробовали себя в новом виде спорта

Российские фигуристки Камила Валиева и Александра Трусова попробовали себя в керлинге, об этом сообщает Газета.Ru.

1/12 Камила Валиева и Александра Трусова во время мастер-класса по игре в керлинг в Московском керлинг-клубе Фото: ТАСС Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/12 Фигуристка Александра Трусова, керлингистка Анна Сидорова, фигуристы Камила Валиева и Дмитрий Соловьев во время мастер-класса по игре в керлинг в Московском керлинг-клубе Фото: ТАСС 3/12 Фигуристка Камила Валиева и керлингистка Анна Сидорова во время мастер-класса по игре в керлинг в Московском керлинг-клубе Фото: ТАСС 4/12 Фигуристка Александра Трусова во время мастер-класса по игре в керлинг в Московском керлинг-клубе Фото: ТАСС Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/12 Фигуристка Камила Валиева во время мастер-класса по игре в керлинг в Московском керлинг-клубе Фото: ТАСС 6/12 Фигуристка Александра Трусова во время мастер-класса по игре в керлинг в Московском керлинг-клубе Фото: ТАСС 7/12 Фигуристка Камила Валиева во время мастер-класса по игре в керлинг в Московском керлинг-клубе Фото: ТАСС Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/12 Керлингистка Анна Сидорова и фигуристка Александра Трусова во время мастер-класса по игре в керлинг в Московском керлинг-клубе Фото: ТАСС 9/12 Фигуристка Александра Трусова и керлингистка Анна Сидорова во время мастер-класса по игре в керлинг в Московском керлинг-клубе Фото: ТАСС 10/12 Фигуристки Камила Валиева и Александра Трусова во время мастер-класса по игре в керлинг в Московском керлинг-клубе Фото: ТАСС Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 11/12 Фигуристка Камила Валиева во время мастер-класса по игре в керлинг в Московском керлинг-клубе Фото: ТАСС 12/12 Фигуристка Александра Трусова, Камила Валиева, и керлингистка Анна Сидорова во время мастер-класса по игре в керлинг в Московском керлинг-клубе Фото: ТАСС

Спортсменки поучаствовали в мастер-классе, под руководством участницы Олимпийских игр, чемпионки Европы и призера чемпионатов мира Анны Сидоровой. Также на тренировке присутствовал еще один фигурист — олимпийский чемпион 2014 года в командном турнире Дмитрий Соловьев.

«Спасибо большое Анне Сидоровой за мастер-класс! Было очень весело и интересно», — поделилась впечатлениями после игры Александра Трусова.

Примечательно, что этим летом Трусова уже попробовала себя в другом виде спорта — она приняла участие в Неделе легкой атлетики, где выступила на соревнованиях в прыжках в длину.