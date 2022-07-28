Трусова и Валиева попробовали себя в новом виде спорта

Российские фигуристки Камила Валиева и Александра Трусова попробовали себя в керлинге, об этом сообщает Газета.Ru.
Спортсменки поучаствовали в мастер-классе, под руководством участницы Олимпийских игр, чемпионки Европы и призера чемпионатов мира Анны Сидоровой. Также на тренировке присутствовал еще один фигурист — олимпийский чемпион 2014 года в командном турнире Дмитрий Соловьев.
«Спасибо большое Анне Сидоровой за мастер-класс! Было очень весело и интересно», — поделилась впечатлениями после игры Александра Трусова.
Примечательно, что этим летом Трусова уже попробовала себя в другом виде спорта — она приняла участие в Неделе легкой атлетики, где выступила на соревнованиях в прыжках в длину.
«Мне очень понравилось, я люблю пробовать новое. Это очень интересно. Это, конечно, сложно, особенно просто кататься. Я рада, что за падение здесь не снимают баллы», — пошутила фигуристка.