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2 часа назад

Допинг-дело Валиевой: РУСАДА завершило расследование

Семён Капранов

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) завершило расследование по делу олимпийской чемпионки по фигурному катанию в командных соревнованиях Камилы Валиевой, подозреваемой в нарушении антидопинговых правил. Об этом ТАСС в среду сообщила генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.

"Расследование завершено, - сказала Логинова. - В настоящее время отдел по обработке результатов в соответствии с установленными правилами и процедурами готовит необходимые документы для организации слушаний".

В пробе Валиевой от 25 декабря был обнаружен запрещенный препарат триметазидин. 8 февраля Российское антидопинговое агентство наложило временное отстранение на Валиеву, которое она на следующий день успешно оспорила в независимом дисциплинарном комитете РУСАДА. Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев подали апелляции на это решение в Спортивный арбитражный суд (CAS).

САS не удовлетворил эти иски, посчитав, что на основании очень ограниченных фактов по этому делу и после рассмотрения соответствующих юридических вопросов временное отстранение на спортсменку не может быть наложено из-за исключительных обстоятельств, так как несовершеннолетняя спортсменка является "защищенным лицом" в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом. Валиева была допущена к участию в олимпийском личном турнире фигуристок, в котором заняла четвертое место.

Слушания по делу Валиевой пройдут в дисциплинарном антидопинговом комитете РУСАДА

Слушания по делу олимпийской чемпионки по фигурному катанию в командных соревнованиях Камилы Валиевой, подозреваемой в нарушении антидопинговых правил, пройдут в дисциплинарном антидопинговом комитете Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе РУСАДА.

В среду генеральный директор организации Вероника Лоигнова сообщила ТАСС, что РУСАДА завершило расследование по делу Валиевой.

"Слушания по делу пройдут в дисциплинарном антидопинговом комитете", - говорится в сообщении пресс-службы РУСАДА.

Зинина: ситуация с допингом Валиевой повергла в шок. Я не думаю, что там что-то было

Российская фигуристка Анастасия Зинина высказалась о скандальной ситуации, которая возникла на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Там стало известно, что у российской фигуристки Камилы Валиевой были обнаружены запрещённые препараты в допинг-пробе.

Конечно, та ситуация с допингом Камилы повергла в шок. Я не думаю, что там что-то было. Но то, что так получилось, очень обидно. Её просто сломали, как все говорят. Это ужасно. Я думаю, это неспортивное поведение вообще — то, как с ней поступили.

Исторический рекорд Саши Трусовой… Такого, я думаю, ещё долго не будет.

Аня Щербакова сделала всё, на что она была способна. Она выдала два чистых проката и уже от неё ничего не зависело. Как распределят оценки, она говорила, что для неё было неважно, ей было важно откатать для себя чисто. Она достигла своей цели», — сказала Зинина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Лайшев — о Валиевой: 15-летнюю девчонку затерроризировали на Олимпиаде в Пекине

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о выступлении российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине.

«15-летнюю девчонку затерроризировали на Олимпиаде в Пекине. Сначала снесли ей психологическое равновесие, а потом стали защищать. Мол, вот она несовершеннолетняя, у нее, наверное, психика слабая. Чтобы с себя ответственность свалить.

И бах! Стали еще винить Тутберидзе, тренеров, наставников, кто ее послал на эти соревнования. И все это, учитывая ее уровень таланта, мастерства и нашей школы советской, российской фигурного катания, которая всегда была сильной. И все это начало отражаться и на других видах спорта. Конечно, нас боятся", — сказал Лайшев в интервью «Татар-информу».

Лавренчук: кроме Валиевой, соблюсти баланс в фигурном катании, по-моему, никому не удаётся

Тренеры по фигурному катанию Юлия Лавренчук и Алексей Василевский выделили Камилу Валиеву среди российских фигуристок.

«Фигурное катание больше про прыжки или про искусство? Наверное, в России больше про прыжки», — сказала Юлия Лавренчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

«Но баланс должен быть всегда. Ярко выраженный перекос в сторону прыжков или катания приводит к дисбалансу и, естественно, тогда программа оценивается совсем по-другому», — ответил Василевский.

Юлия: Пока что, кроме Валиевой, соблюсти баланс, по-моему, никому не удаётся.

Алексей: У Валиевой всё до точечки, до ноточки, до взгляда отработано — это классно.

Юлия: Конечно, все к этому стремятся. Но не всем пока это удаётся.

СМИ: Валиева и Трусова примут участие в контрольных прокатах кандидатов в сборную России

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в командном турнире Камила Валиева и серебряный призер Игр в одичночном разряде Александра Трусова вошли в состав спортсменов, которые примут участие в контрольных прокатах кандидатов в сборную России. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Первого канала.

Также в контрольных прокатах среди женщин примут участие Софья Муравьева, Аделия Петросян, Елизавета Туктамышева, Софья Самоделкина и Софья Акатьева. У мужчин выступят Петр Гуменник, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин и Евгений Семененко.

В прокатах пар выступят Карина Акопова и Никита Рахманин; Александра Бойкова и Дмитрий Козловский; Анастасия Мишина и Александр Галлямов; Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, а также Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Участниками прокатов в танцах на льду стали Аннабель Морозова и Дэвид Нарижный; Виктория Синицина и Никита Кацалапов; Александра Степанова и Иван Букин; Ирина Хавронина и Дарио Чиризано; Елизавета Худайбердиева и Егор Базин; Диана Дэвис и Глеб Смолкин.

Контрольные прокаты кандидатов в сборную России по фигурному катанию пройдут с 24 по 25 сентября в Москве.

Камила Валиева выучила каскад лутц — риттбергер: избавилась от проблем с техникой и стала сильнее после Олимпиады

Камила изучила свои слабости и поняла, какого элемента ей не хватает в арсенале. Даже по новым правилам ISU она останется недосягаемой.

Камила Валиева активно набирает форму к контрольным прокатам. Фигуристка уже готова удивить болельщиков и судей новым эффектным элементом! Спортсменка совместно с тренерским штабом Этери Тутберидзе выявила свои слабости и быстро отреагировала на реформы Международного союза конькобежцев (ISU), использовав их себе во благо.

Олимпийский каскад Загитовой и Щербаковой теперь есть и в арсенале Камилы. При помощи комбинации из тройных лутца и риттбергера Валиева сможет избавиться от проблем с техникой и заработать более высокие баллы.

В новом сезоне фигуристка готова много экспериментировать. После драмы на Олимпиаде она определённо станет лишь сильнее.

Знаменитый каскад Загитовой и Щербаковой

Новый сезон в фигурном катании постепенно набирает ход. Спортсмены готовятся впервые представить свои программы на контрольных прокатах сборной России в конце сентября, засиживаясь на тренировках и оттачивая до идеала прыжки и хореографические дорожки с вращениями. Очевидно, что при таких раскладах будут и сюрпризы — особенно в плане контента. Несмотря на отсутствие международных стартов, наши прекрасные одиночницы не стоят на месте и учат новые элементы, чтобы стать ещё сильнее.

Камила Валиева не стала долго ждать и включила в свой арсенал сложный каскад тройной лутц — тройной риттбергер. Тот самый, который сделал знаменитой Алину Загитову, а затем стал козырной картой Анны Щербаковой. По-настоящему олимпийский каскад!

Даже если отбросить то, что в комбинации нет ни одного четверного прыжка, реализовать этот элемент в прокате очень сложно: риттбергер в нём исполняется практически с места, что требует от фигуриста невероятной силы и молниеносной реакции. Однако для Валиевой это явно не проблема. На тренировочном видео видно, с какой визуальной лёгкостью Камила приземляет оба прыжка, не допуская никакой паузы.

Валиева нашла свои слабости и устранила их

И всё же зачем фигуристке, буквально штампующей квады и тройные аксели на соревнованиях, каскад из двух тройных прыжков, пусть даже и с условной пометкой ультра-си? Ответ на этот вопрос очень прост: Камила избавляется от своих слабостей, чтобы стать по-настоящему неуязвимой.

Дело в том, что у Валиевой своеобразная техника исполнения комбинаций с тулупами — особенно это видно, когда ученица Этери Тутберидзе прыгает комбинацию с квадом. Спортсменка слегка тормозит и делает определённое движение коньком после первого прыжка, набирая дополнительный импульс, чтобы закончить каскад. На языке специалистов это называется перетяжкой со сменой ребра. И по новым правилам ISU это является ошибкой. Если раньше тренеры Валиевой могли позволить воспитаннице прыгать так, как ей удобно, то сейчас им необходимо внести некоторые коррективы в технику Камилы.

«В каскадах изменились правила, следим за этим. В тулупе должно быть наружное ребро (при приземлении. — Прим. «Чемпионата»), в сальхове долго не стоим на двух ногах, в риттбергере левая нога не касается льда, в лутце следим, куда ставим ногу, — направление съёма левой ноги — куда, в какую сторону, за этим всем следим», — ещё в межсезонье объяснял фигуристам их ошибки Сергей Дудаков, отвечающий за прыжки в «Хрустальном».

Учитывая опыт и дотошность специалиста, время, чтобы исправить их, не встанет, но пока есть возможность дать Валиевой поблажку, избавив от проблемного элемента и одновременно усилив её контент. База в короткой программе существенно повысится, а судьи не станут минусовать элемент за «гуляющее» ребро — одни лишь плюсы!

Постолимпийский сезон — время экспериментов

Вернуться к тренировкам сразу после драмы на Олимпиаде для Камилы было наверняка непросто, но она сделала это. С помощью поддержки со стороны тренеров фигуристка выработала правильную стратегию по развитию и набирала форму постепенно. На Кубке Первого канала Валиева намеренно упростила контент, завершила сезон на приятной ноте, а затем отправилась на заслуженный отдых. Теперь спортсменка входит в соревновательный ритм, конструируя костяк программ и экспериментируя с формой и наполнением.

Хореограф Даниил Глейхенгауз признавался, что постановка под саундтрек из фильма «Интерстеллар» станет настоящим откровением и вызовом для Валиевой. Тем не менее Камила не против: она готова много работать над собой, пробовать новые темы, изучать необычные элементы и вставлять их в прокаты. Всё это диктуется лишь одним желанием — реализовать весь свой потенциал. По мнению фигуристки, она ещё не сказала последнего слова в спорте, а значит, она будет продолжать бороться.

«Способность побеждать я считаю талантом. Можно обладать природными задатками и огромным упорством, но в решающий момент не суметь всё это использовать. Все мои силы и энергия направлены на фигурное катание. Мне хочется ещё много-много интересных и запоминающихся программ, я же пока не смогла раскрыть себя полностью», — сказала Валиева в интервью U Magazine.

Фигурное катание,Видео,Марк Кондратюк,Андрей Мозалев,Александр Галлямов,Камила Валиева,Аделия Петросян,Даниил Глейхенгауз,Аннабель Морозова,Глеб Смолкин,Александра Трусова,Петр Гуменник,Денис Ходыкин,Дарья Павлюченко,Елизавета Худайбердиева,Сергей Дудаков,Александра Бойкова,Евгений Семененко,Виктория Синицина,Егор Базин,Вероника Логинова,Этери Тутберидзе,Алина Загитова,Никита Кацалапов,Елизавета Туктамышева,Михаил Коляда,Иван Букин,Александра Степанова,Александр Самарин,Анастасия Мишина,Дмитрий Козловский,Евгения Тарасова,Алексей Василевский,Анна Щербакова,Ренат Лайшев,Владимир Морозов,СБОРНАЯ РОССИИ,Всемирное антидопинговое агентство,Первый канал,
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