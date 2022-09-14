Допинг-дело Валиевой: РУСАДА завершило расследование

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) завершило расследование по делу олимпийской чемпионки по фигурному катанию в командных соревнованиях Камилы Валиевой, подозреваемой в нарушении антидопинговых правил. Об этом ТАСС в среду сообщила генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.

"Расследование завершено, - сказала Логинова. - В настоящее время отдел по обработке результатов в соответствии с установленными правилами и процедурами готовит необходимые документы для организации слушаний".

В пробе Валиевой от 25 декабря был обнаружен запрещенный препарат триметазидин. 8 февраля Российское антидопинговое агентство наложило временное отстранение на Валиеву, которое она на следующий день успешно оспорила в независимом дисциплинарном комитете РУСАДА. Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев подали апелляции на это решение в Спортивный арбитражный суд (CAS).

САS не удовлетворил эти иски, посчитав, что на основании очень ограниченных фактов по этому делу и после рассмотрения соответствующих юридических вопросов временное отстранение на спортсменку не может быть наложено из-за исключительных обстоятельств, так как несовершеннолетняя спортсменка является "защищенным лицом" в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом. Валиева была допущена к участию в олимпийском личном турнире фигуристок, в котором заняла четвертое место.

Слушания по делу олимпийской чемпионки по фигурному катанию в командных соревнованиях Камилы Валиевой, подозреваемой в нарушении антидопинговых правил, пройдут в дисциплинарном антидопинговом комитете Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе РУСАДА.

В среду генеральный директор организации Вероника Лоигнова сообщила ТАСС, что РУСАДА завершило расследование по делу Валиевой.

"Слушания по делу пройдут в дисциплинарном антидопинговом комитете", - говорится в сообщении пресс-службы РУСАДА.

Российская фигуристка Анастасия Зинина высказалась о скандальной ситуации, которая возникла на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Там стало известно, что у российской фигуристки Камилы Валиевой были обнаружены запрещённые препараты в допинг-пробе.

Конечно, та ситуация с допингом Камилы повергла в шок. Я не думаю, что там что-то было. Но то, что так получилось, очень обидно. Её просто сломали, как все говорят. Это ужасно. Я думаю, это неспортивное поведение вообще — то, как с ней поступили.



Исторический рекорд Саши Трусовой… Такого, я думаю, ещё долго не будет.



Аня Щербакова сделала всё, на что она была способна. Она выдала два чистых проката и уже от неё ничего не зависело. Как распределят оценки, она говорила, что для неё было неважно, ей было важно откатать для себя чисто. Она достигла своей цели», — сказала Зинина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о выступлении российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине.

«15-летнюю девчонку затерроризировали на Олимпиаде в Пекине. Сначала снесли ей психологическое равновесие, а потом стали защищать. Мол, вот она несовершеннолетняя, у нее, наверное, психика слабая. Чтобы с себя ответственность свалить.



И бах! Стали еще винить Тутберидзе, тренеров, наставников, кто ее послал на эти соревнования. И все это, учитывая ее уровень таланта, мастерства и нашей школы советской, российской фигурного катания, которая всегда была сильной. И все это начало отражаться и на других видах спорта. Конечно, нас боятся", — сказал Лайшев в интервью «Татар-информу».

Тренеры по фигурному катанию Юлия Лавренчук и Алексей Василевский выделили Камилу Валиеву среди российских фигуристок.

«Фигурное катание больше про прыжки или про искусство? Наверное, в России больше про прыжки», — сказала Юлия Лавренчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

«Но баланс должен быть всегда. Ярко выраженный перекос в сторону прыжков или катания приводит к дисбалансу и, естественно, тогда программа оценивается совсем по-другому», — ответил Василевский.



Юлия: Пока что, кроме Валиевой, соблюсти баланс, по-моему, никому не удаётся.



Алексей: У Валиевой всё до точечки, до ноточки, до взгляда отработано — это классно.



Юлия: Конечно, все к этому стремятся. Но не всем пока это удаётся.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в командном турнире Камила Валиева и серебряный призер Игр в одичночном разряде Александра Трусова вошли в состав спортсменов, которые примут участие в контрольных прокатах кандидатов в сборную России. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Первого канала.

Контрольные прокаты кандидатов в сборную России по фигурному катанию пройдут с 24 по 25 сентября в Москве.

Камила изучила свои слабости и поняла, какого элемента ей не хватает в арсенале. Даже по новым правилам ISU она останется недосягаемой.

Камила Валиева активно набирает форму к контрольным прокатам. Фигуристка уже готова удивить болельщиков и судей новым эффектным элементом! Спортсменка совместно с тренерским штабом Этери Тутберидзе выявила свои слабости и быстро отреагировала на реформы Международного союза конькобежцев (ISU), использовав их себе во благо.

Олимпийский каскад Загитовой и Щербаковой теперь есть и в арсенале Камилы. При помощи комбинации из тройных лутца и риттбергера Валиева сможет избавиться от проблем с техникой и заработать более высокие баллы.

В новом сезоне фигуристка готова много экспериментировать. После драмы на Олимпиаде она определённо станет лишь сильнее.

Знаменитый каскад Загитовой и Щербаковой

Новый сезон в фигурном катании постепенно набирает ход. Спортсмены готовятся впервые представить свои программы на контрольных прокатах сборной России в конце сентября, засиживаясь на тренировках и оттачивая до идеала прыжки и хореографические дорожки с вращениями. Очевидно, что при таких раскладах будут и сюрпризы — особенно в плане контента. Несмотря на отсутствие международных стартов, наши прекрасные одиночницы не стоят на месте и учат новые элементы, чтобы стать ещё сильнее.

Камила Валиева не стала долго ждать и включила в свой арсенал сложный каскад тройной лутц — тройной риттбергер. Тот самый, который сделал знаменитой Алину Загитову, а затем стал козырной картой Анны Щербаковой. По-настоящему олимпийский каскад!

Даже если отбросить то, что в комбинации нет ни одного четверного прыжка, реализовать этот элемент в прокате очень сложно: риттбергер в нём исполняется практически с места, что требует от фигуриста невероятной силы и молниеносной реакции. Однако для Валиевой это явно не проблема. На тренировочном видео видно, с какой визуальной лёгкостью Камила приземляет оба прыжка, не допуская никакой паузы.

Валиева нашла свои слабости и устранила их

И всё же зачем фигуристке, буквально штампующей квады и тройные аксели на соревнованиях, каскад из двух тройных прыжков, пусть даже и с условной пометкой ультра-си? Ответ на этот вопрос очень прост: Камила избавляется от своих слабостей, чтобы стать по-настоящему неуязвимой.

Дело в том, что у Валиевой своеобразная техника исполнения комбинаций с тулупами — особенно это видно, когда ученица Этери Тутберидзе прыгает комбинацию с квадом. Спортсменка слегка тормозит и делает определённое движение коньком после первого прыжка, набирая дополнительный импульс, чтобы закончить каскад. На языке специалистов это называется перетяжкой со сменой ребра. И по новым правилам ISU это является ошибкой. Если раньше тренеры Валиевой могли позволить воспитаннице прыгать так, как ей удобно, то сейчас им необходимо внести некоторые коррективы в технику Камилы.

«В каскадах изменились правила, следим за этим. В тулупе должно быть наружное ребро (при приземлении. — Прим. «Чемпионата»), в сальхове долго не стоим на двух ногах, в риттбергере левая нога не касается льда, в лутце следим, куда ставим ногу, — направление съёма левой ноги — куда, в какую сторону, за этим всем следим», — ещё в межсезонье объяснял фигуристам их ошибки Сергей Дудаков, отвечающий за прыжки в «Хрустальном».

Учитывая опыт и дотошность специалиста, время, чтобы исправить их, не встанет, но пока есть возможность дать Валиевой поблажку, избавив от проблемного элемента и одновременно усилив её контент. База в короткой программе существенно повысится, а судьи не станут минусовать элемент за «гуляющее» ребро — одни лишь плюсы!

Постолимпийский сезон — время экспериментов

Вернуться к тренировкам сразу после драмы на Олимпиаде для Камилы было наверняка непросто, но она сделала это. С помощью поддержки со стороны тренеров фигуристка выработала правильную стратегию по развитию и набирала форму постепенно. На Кубке Первого канала Валиева намеренно упростила контент, завершила сезон на приятной ноте, а затем отправилась на заслуженный отдых. Теперь спортсменка входит в соревновательный ритм, конструируя костяк программ и экспериментируя с формой и наполнением.

Хореограф Даниил Глейхенгауз признавался, что постановка под саундтрек из фильма «Интерстеллар» станет настоящим откровением и вызовом для Валиевой. Тем не менее Камила не против: она готова много работать над собой, пробовать новые темы, изучать необычные элементы и вставлять их в прокаты. Всё это диктуется лишь одним желанием — реализовать весь свой потенциал. По мнению фигуристки, она ещё не сказала последнего слова в спорте, а значит, она будет продолжать бороться.