У РУСАДА есть доказательства нарушения антидопинговых правил Валиевой

Кроме того, Андрей Митьков заявил, что дата слушаний по итогам расследования дела Камилы Валиевой до сих пор не назначена. По его словам, назначить дату не выходит из-за того, что не получается согласовать присутствие на слушаниях хотя бы трех членов дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА, что является минимальной обязательной квотой для проведения слушания.