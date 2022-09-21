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30 минут назад

У РУСАДА есть доказательства нарушения антидопинговых правил Валиевой

Елена Прошина

Спортивный агент Андрей Митьков заявил, что российская национальная антидопинговая организация (РУСАДА) собрало доказательства, которые подтверждают факт нарушения антидопинговых правил со стороны Камилы Валиевой. Об этом сообщает Sports.ru.

У РУСАДА есть доказательства нарушения антидопинговых правил Валиевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кроме того, Андрей Митьков заявил, что дата слушаний по итогам расследования дела Камилы Валиевой до сих пор не назначена. По его словам, назначить дату не выходит из-за того, что не получается согласовать присутствие на слушаниях хотя бы трех членов дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА, что является минимальной обязательной квотой для проведения слушания.

Уточняется, что РУСАДА не только собрало достаточно убедительные доказательства, которые свидетельствуют против Валиевой, но и могло обнаружить «отягчающие обстоятельства».

Ранее олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян назвал дело Камилы Валиевой «выдуманной историей».

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