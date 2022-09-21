Допинг-проба Валиевой дала положительный результат

Допинг-проба «Б» олимпийской чемпионки по фигурному катанию Камилы Валиевой дала положительный результат. Об этом сообщает The Skating Lesson в социальных сетях.

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«Вчера узнал, что проба «Б» оказалась положительной», – говорится в сообщении The Skating Lesson.

Во время Олимпийских игр 2022 года стало известно, что допинг-проба Камилы Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат.