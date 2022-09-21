Допинг-проба Валиевой дала положительный результат

Допинг-проба «Б» олимпийской чемпионки по фигурному катанию Камилы Валиевой дала положительный результат. Об этом сообщает The Skating Lesson в социальных сетях.
«Вчера узнал, что проба «Б» оказалась положительной», – говорится в сообщении The Skating Lesson.
Во время Олимпийских игр 2022 года стало известно, что допинг-проба Камилы Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат.
Ранее спортивный агент Андрей Митьков заявил, что российская национальная антидопинговая организация (РУСАДА) собрало убедительные доказательства, которые подтверждают факт нарушения антидопинговых правил со стороны Камилы Валиевой.