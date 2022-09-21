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1 час назад

Допинг-проба Валиевой дала положительный результат

Елена Прошина

Допинг-проба «Б» олимпийской чемпионки по фигурному катанию Камилы Валиевой дала положительный результат. Об этом сообщает The Skating Lesson в социальных сетях.

Допинг-проба Валиевой дала положительный результат
Фото: ТАССТАСС

«Вчера узнал, что проба «Б» оказалась положительной», – говорится в сообщении The Skating Lesson.

Во время Олимпийских игр 2022 года стало известно, что допинг-проба Камилы Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат.

У РУСАДА есть доказательства нарушения антидопинговых правил Валиевой

Ранее спортивный агент Андрей Митьков заявил, что российская национальная антидопинговая организация (РУСАДА) собрало убедительные доказательства, которые подтверждают факт нарушения антидопинговых правил со стороны Камилы Валиевой.

Фигурное катание,Камила Валиева,Андрей Митьков,
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