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2 часа назад

У Тарасовой диагностировано нарушение функций мозга

Елена Прошина

У заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой диагностировали нарушение функций мозга. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

У Тарасовой диагностировано нарушение функций мозга
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По имеющейся информации, Тарасова проходит лечение от нарушения функций мозга которое вызвано уменьшением кровоснабжения. Уточняется, что Тарасова отказалась от госпитализации, и сейчас её лечит её личный врач.

Татьяну Тарасову госпитализировали

Также стало известно, что из-за ухудшения здоровья Тарасова, которая является членом жюри «Ледникового периода», не примет участие в съемках первого эпизода шоу нового сезона.

Татьяна Тарасова была госпитализирована днём 6 октября. Накануне госпитализации она жаловалась на невыносимые головные боли.

Фигурное катание,Татьяна Тарасова,
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