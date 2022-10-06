У Тарасовой диагностировано нарушение функций мозга

У заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой диагностировали нарушение функций мозга. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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По имеющейся информации, Тарасова проходит лечение от нарушения функций мозга которое вызвано уменьшением кровоснабжения. Уточняется, что Тарасова отказалась от госпитализации, и сейчас её лечит её личный врач.

Также стало известно, что из-за ухудшения здоровья Тарасова, которая является членом жюри «Ледникового периода», не примет участие в съемках первого эпизода шоу нового сезона.