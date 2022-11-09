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1 час назад

Пользователи соцсетей считают, что Валиева и певец Дмитриенко встречаются

Елена Прошина

Спортсменка Камила Валиева и певец Иван Дмитриенко в последнее время часто появляются на публике вместе. Пользователи социальных сетей считают, что это не просто так – по мнению поклонников, пара может состоять в отношениях. Об этом сообщает Popcake.tv.

Пользователи соцсетей считают, что Валиева и певец Дмитриенко встречаются
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сама спортсменка не скрывает, что является фанаткой Дмитриенко. Сам исполнитель, в свою очередь, часто появляется на тренировках Валиевой, а также поддерживал спортсменку, когда вокруг неё разгорелся допинговый скандал. Недавно девушка даже снялась в клипе Дмитриенко. По сценарию певец сделал ей предложение руки и сердца.

Впрочем, сама Валиева на вопрос об отношениях с Дмитриенко отвечать отказалась.

«Не буду отвечать на этот вопрос», – отрезала она.

Ранее в комитете Государственной думы по физической культуре и спорту заявили, что ведомство рассмотрит ситуацию с передачей Всемирным антидопинговым агентством дела российской фигуристки Камилы Валиевой в Спортивный арбитражный суд.

Фигурное катание,Камила Валиева,Госдума,Всемирное антидопинговое агентство,
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