Пользователи соцсетей считают, что Валиева и певец Дмитриенко встречаются

Спортсменка Камила Валиева и певец Иван Дмитриенко в последнее время часто появляются на публике вместе. Пользователи социальных сетей считают, что это не просто так – по мнению поклонников, пара может состоять в отношениях. Об этом сообщает Popcake.tv.

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Сама спортсменка не скрывает, что является фанаткой Дмитриенко. Сам исполнитель, в свою очередь, часто появляется на тренировках Валиевой, а также поддерживал спортсменку, когда вокруг неё разгорелся допинговый скандал. Недавно девушка даже снялась в клипе Дмитриенко. По сценарию певец сделал ей предложение руки и сердца.

Впрочем, сама Валиева на вопрос об отношениях с Дмитриенко отвечать отказалась.

«Не буду отвечать на этот вопрос», – отрезала она.