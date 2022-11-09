Пользователи соцсетей считают, что Валиева и певец Дмитриенко встречаются

Спортсменка Камила Валиева и певец Иван Дмитриенко в последнее время часто появляются на публике вместе. Пользователи социальных сетей считают, что это не просто так – по мнению поклонников, пара может состоять в отношениях. Об этом сообщает Popcake.tv.
Сама спортсменка не скрывает, что является фанаткой Дмитриенко. Сам исполнитель, в свою очередь, часто появляется на тренировках Валиевой, а также поддерживал спортсменку, когда вокруг неё разгорелся допинговый скандал. Недавно девушка даже снялась в клипе Дмитриенко. По сценарию певец сделал ей предложение руки и сердца.
Впрочем, сама Валиева на вопрос об отношениях с Дмитриенко отвечать отказалась.
«Не буду отвечать на этот вопрос», – отрезала она.
Ранее в комитете Государственной думы по физической культуре и спорту заявили, что ведомство рассмотрит ситуацию с передачей Всемирным антидопинговым агентством дела российской фигуристки Камилы Валиевой в Спортивный арбитражный суд.