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36 минут назад

Фигуристка Скопцова пожаловалась на зарплаты спортсменов

Елена Прошина

Чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Анастасия Скопцова рассказала о разнице зарплат фигуристов и футболистов. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Фигуристка Скопцова пожаловалась на зарплаты спортсменов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Скопцова считает, что деньги играют важную роль в спорте, а большая разница в зарплатах разных спортсменов вызывает у неё непонимание.

«Мне обидно за то, что я, не самая великая фигуристка, но хорошего среднего уровня – входила в топ-30 мира, я бы никогда не смогла получать столько, сколько получают наши футболисты или хоккеисты. Да, у них соревнования через день, а у нас восемь в году. Но наши спортсмены точно не халявят», – рассказала она.

При этом Скопцова подчеркнула, что фигуристы тратят гораздо больше средств на экипировку, чем футболисты.

«Фигурное катание – не народный вид спорта, потому что его не понять. Танцы не понимают многие танцоры. В хоккее все понятно – гол, не гол. Такая, видимо, наша ноша – меньше получать. Мы не можем кататься каждые два дня», – заявила фигуристка.

Ранее бывший врач фигуристки Валиевой откровенно ответил на вопрос о допинге спортсменки.

Фигурное катание,Анастасия Скопцова,
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