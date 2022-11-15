Фигуристка Скопцова пожаловалась на зарплаты спортсменов

«Мне обидно за то, что я, не самая великая фигуристка, но хорошего среднего уровня – входила в топ-30 мира, я бы никогда не смогла получать столько, сколько получают наши футболисты или хоккеисты. Да, у них соревнования через день, а у нас восемь в году. Но наши спортсмены точно не халявят», – рассказала она.