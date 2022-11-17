Стало известно когда состоится прощание с Александром Горшковым

Александр Горшков возглавлял Федерацию фигурного катания на коньках России с 2010 года. Он стал первым в истории олимпийским чемпионом в танцах на льду, который выиграл золотую медаль. С 2001 года Горшков был членом исполкома Олимпийского комитета России, а с 1998 по 2010 год являлся председателем технического комитета по танцам на льду Международного союза конькобежцев.