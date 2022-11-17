Стало известно когда состоится прощание с Александром Горшковым

Пресс-служба Федерации фигурного катания Москвы сообщила, что церемония прощания с президентом Федерации фигурного катания на коньках России Александром Горшковым пройдёт 20 ноября. Об этом пишет ТАСС.
«Прощание с Александром Георгиевичем Горшковым состоится 20 ноября в храме при Боткинской больнице (9:00-9:30). Прощание на Малой спортивной арене в Лужниках – 12:00-14:00», – сообщило ведомство.
Александр Горшков возглавлял Федерацию фигурного катания на коньках России с 2010 года. Он стал первым в истории олимпийским чемпионом в танцах на льду, который выиграл золотую медаль. С 2001 года Горшков был членом исполкома Олимпийского комитета России, а с 1998 по 2010 год являлся председателем технического комитета по танцам на льду Международного союза конькобежцев.
О смерти Горшкова стало известно 17 ноября. Ему было 76 лет.