Фигуристку Щербакову признали спортсменкой года

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова стала лауреатом Национальной спортивной премии в категории «Гордость России» как спортсменка года. Об этом сообщает РИА «Новости. Спорт».

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Церемония прошла во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве. Победителей премии определял экспертный совет, набранный из известных спортсменов, тренеров и общественных деятелей. Вместе с премией каждый лауреат получил денежное вознаграждение в виде одного миллиона рублей.

18-летняя Анна Щербакова завоевала золотую медаль на Олимпиаде-2022 в Пекине в одиночном катании. Кроме того, Щербакова завоевала серебро во время чемпионата Европы-2022 в Таллине.