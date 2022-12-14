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18 минут назад

Фигуристку Щербакову признали спортсменкой года

Елена Прошина

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова стала лауреатом Национальной спортивной премии в категории «Гордость России» как спортсменка года. Об этом сообщает РИА «Новости. Спорт».

Фигуристку Щербакову признали спортсменкой года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Церемония прошла во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве. Победителей премии определял экспертный совет, набранный из известных спортсменов, тренеров и общественных деятелей. Вместе с премией каждый лауреат получил денежное вознаграждение в виде одного миллиона рублей.

18-летняя Анна Щербакова завоевала золотую медаль на Олимпиаде-2022 в Пекине в одиночном катании. Кроме того, Щербакова завоевала серебро во время чемпионата Европы-2022 в Таллине.

Жулин считает, что у Щербаковой мало шансов получить награду ISU Skating Awards

Спортсменом года экспертный совет признал трёхкратного олимпийского чемпиона в лыжном спорте Александра Большунова.

Фигурное катание,Александр Большунов,Анна Щербакова,Ирина Винер,
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