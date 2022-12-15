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1 час назад

Щербакову номинировали на еще одну премию

Елена Прошина

Российская Олимпийская чемпионка 2022 года по фигурному катанию Анна Щербакова была включена в список номинантов на премию Международного союза конькобежцев Skating Awards как «Самый ценный фигурист». Об этом сообщает РИА «Новости. Спорт».

Щербакову номинировали на еще одну премию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ежегодная премия Skating Awards не состоится в 2022 году, но пройдёт в 2023 году и будет вручаться по итогам сразу двух сезонов. Победитель в каждой из представленных номинации будет определён с помощью жюри из шести бывших чемпионов фигурного катания.

Кроме Щербаковой на победу в категории «Самый ценный фигурист» претендуют олимпийский чемпион из США Натан Чен, японские серебряный призер Олимпийских игр Юма Кагияма, а также бронзовые призеры Риу Миура, Рюити Кихара, Каори Сакамото и Сёма Уно, олимпийские чемпионы из Франции Габриэлла Пападакис и её партнёр Гийом Сизерон, и олимпийские чемпионы из Китая Суй Вэньцзин и Хань Цун.

Ранее Анна Щербакова также стала лауреатом Национальной спортивной премии в категории «Гордость России» как спортсменка года.

Фигурное катание,Юма Кагияма,Каори Сакамото,Сема Уно,Гийом Сизерон,Натан Чен,Анна Щербакова,
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