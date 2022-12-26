«Кто он такой?»: Тарасова ответила на претензии отца Трусовой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о претензиях в свой адрес со стороны отца Александры Трусовой.
Сообщалось, что отец фигуристки требовал у Первого канала запретить Тарасовой и Алексею Ягудину комментировать выступления дочери.
«У него, наверное, что-то с головой. Кто он такой? Дальше что, что он отец фигуристки?
Саша – взрослая девушка, я с ней в хороших отношениях, если бы ее что-то волновало, она бы у меня спросила. Я бы ей объяснила, а что там такого объяснять, если я ее никак не обидела?
Я эту фразу («у такой спортсменки хочется видеть скорость на всех вращениях» – фраза, якобы воспринятая отцом Трусовой как критика – прим. Sports) говорила в прошлом году.
Сейчас не имею возможности посмотреть, потому что она не участвует в соревнованиях», – сказала Тарасова.
На этапе Гран-при в Самаре, который прошел в этом ноябре, телезрители заметили странную деталь на куртке фигуристки Александры Трусовой. На рукаве, где раньше находился логотип Первого канала, остались только нитки, сама нашивка исчезла. Оказалось, что логотип срезал Вячеслав Трусов, отец спортсменки, когда не смог прийти к соглашению с Первым каналом.
В распоряжение Super попал проект контракта, который Первый канал подписывает с титулованными спортсменами о съемках дополнительного контента: интервью, тренировок и гостевых эфиров. Из документа следует, что отец Трусовой добавил в договор новый пункт: «Не приглашать в качестве комментатора, ведущего и не задействовать в другом качестве на мероприятиях [все официальные старты Федерации фигурного катания на коньках России] Алексея Ягудина и Татьяну Анатольевну Тарасову».
Причина конфликта — критика, которую Тарасова и Ягудин, по мнению Вячеслава, позволили себе в адрес его дочери на соревнованиях. Super ознакомился с записью трансляции контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию, которую комментировала Татьяна Анатольевна. После выступления Трусовой она отметила: «Жалко, что не прокатала чисто. Конечно, у такой спортсменки хочется увидеть скорость вращения на всех вращениях».
Алексей Ягудин, который комментировал выступления Александры на этапе Гран-при в Сочи в октябре, был более многословен. Напомним, перед соревнованиями Трусова ушла от Этери Тутберидзе и начала работать с тренером Светланой Соколовской. За две недели спортсменка в ускоренном режиме подготовила две новые программы, с которыми вышла на лед в Сочи, но из-за ошибок заняла в турнире 3-е место.
Ягудин отметил, что в жизни фигуристки произошли большие изменения: «Новая короткая, новая произвольная программы. Конечно, нужно время, чтобы вернуться вновь в оптимальную форму». К тому же, по мнению Алексея, не стоит забывать, что сейчас идет постолимпийский сезон: в феврале Трусова принимала участие в Олимпиаде в Пекине, где взяла серебро. «Сейчас, как говорится, надо полностью очиститься от тех эмоций, от того давления, через которое проходили наши спортсмены», — сказал Алексей. По его мнению, «зная характер Саши», ей снова удастся вырваться вперед. Также Тарасова и Ягудин комментировали ошибки Трусовой во время выступлений, как разбирали и недочеты других спортсменов.
Неизвестно, что именно не понравилось отцу Александры, но отстранение Татьяны Анатольевны и Алексея стало ключевым пунктом в переговорах по сотрудничеству фигуристки с Первым каналом. Обсуждения длились несколько месяцев. В итоге Первый канал отказался портить отношения с Тарасовой и Ягудиным, после чего Вячеслав Трусов срезал логотип Первого с формы дочери.
В пресс-службе Первого канала подтвердили, что у отца фигуристки Александры Трусовой были претензии к выбору комментаторов к выступлениям дочери.
«Первый» всегда освещал карьеру Александры Трусовой корректно и с уважением к ее труду и достижениям, в спортивных трансляциях, новостных выпусках и специальных материалах, посвященных только Александре.
В этом сезоне ее отец Вячеслав Трусов действительно выдвинул ряд требований, в числе прочих — по назначению комментаторов и ведущих любых передач с участием Александры, а также по поводу критики в ее адрес.
«Первый» хотел бы сохранить за собой право самостоятельного выбора спортивных комментаторов и экспертов. А те вправе свободно выражать свое профессиональное мнение в эфире.
Пользуясь случаем, желаем Александре скорейшего выздоровления, ждем ее выступлений на турнирах в следующем году, которые, как и всегда, мы обязательно покажем», — сообщили в пресс-службе Первого канала.
Олимпийский чемпион Алексей Ягудин выложил в социальных сетях пост, посвящённый новости о том, что отец Александры Трусовой требовал запретить ему и Татьяне Тарасовой комментировать выступления дочери.
«Во-первых, мне всегда приятно находиться в одной компании с величайшей Татьяной Анатольевной Тарасовой. Пусть и в списке нелюбимых комментаторов отца фигуристки Александры Трусовой. Во-вторых, я не знаком лично ни с Сашей, ни с её отцом. Да, мы виделись на соревнованиях, привет-пока, но не более. Мы никогда близко не общались с Трусовой.
Я всегда с уважением относился к Саше, её достижениям и мастерству. Даже не совсем понимаю, в чем суть претензий. Но, каким бы хорошим спортсменом не была Александра Трусова, такие требования со стороны родственников — это нонсенс. Если удовлетворять такие требования, то следующий шаг, чтобы спортсменка выбирала и судей? Возможно, родители и ледовые дворцы для соревнований теперь будут выбирать?
Но я не в обиде на отца Александры. И готов принять удар на себя. Пусть критикует меня. Но вот трогать Тарасову никому не позволю. Татьяна Анатольевна всегда поддерживала девочек больше всех. И выдвигать требования отстранить от комментирования Тарасову возмутительно», — написал Ягудин в своём телеграм-канале.
Серебряный призёр Олимпийских игр, российская фигуристка Александра Трусова рассказала, как семья повлияла на неё в процессе становления спортивной карьеры.
«Серьёзно ли папа на меня влиял, когда шла к спортивным высотам? Раньше — да, он влиял только там, дома как-то настраивал, говорил что-нибудь по поводу тренировок, а последнее время он уже старается, да, прямо участвовать, старается проникнуться фигурным катанием, считает, что он почти всё понимает, но это не так.
Ещё у меня есть два младших брата, одному — 12, другому — 7. Они оба занимаются дзюдо и самбо, это неудивительно, я думаю. Егор, он старший брат, думаю, ему нужно больше учиться, потому что он очень умный, и мне кажется, у него по-другому работает мозг, он больше для учёбы, мне кажется. А Ваня — спортсмен.
Старший брат Егор, мне кажется, ему приятно, что я занимаю места на высоком уровне, рассказывает в школе и даже может, если мы в лифте едем, рассказать кому-то, и сейчас вот брал плакат и карточки, которые с подписями, носил в школу», — сказала Трусова в эфире программы «Доброе утро» на Первом канале.
Российский тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко высказалась о характере российской фигуристки Александры Трусовой.
«Если брать именно Сашу Трусову — здесь свойственна индивидуальность этой девочки. У неё была цель — пять, она шла к этой цели. Думаю, если бы ей запретили — сказали, делай только два — это бы её только раздражало, и кататься она бы от этого лучше не стала. Её это желание быть первой в том, что она сделает пять, придавало ей энергии, сил, и программы новые — энергетически насыщенные — благодаря этому мы это увидели. Она такая, я считаю, что это ей только на пользу.
Да, не получилось, стечение обстоятельств. Всегда есть фактор удачи, особенно на Олимпиаде. Здесь двоеборье, надо откатать две программы. Произвольную она всё равно бы стала так делать. Аксель три с половиной оборота — да, я бы не стала делать на её месте в короткой. Прошла бы чисто, чтобы иметь не провал, а хорошую базу в виде короткой программы. Хорошую жеребьёвку. Но мы её все любим, мы за неё переживали и переживаем», – сказала Инна Гончаренко в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».
Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, заявил, что Александра Трусова пропустила чемпионат России из-за боязни конкуренции.
«Миллионы девочек видят в Камиле себя. Сейчас она формируется и превращается в женщину. При этом она не как Саша Трусова: раз — и сбежала с ЧР. Считаю, так и есть — Александра сдалась. Какая температура? Я вас умоляю. Давайте смотреть честно в глаза. Думаю, Александра испугалась конкуренции, она просто не в хорошей физической форме — вот и все», — передает слова Железнякова Sport24.
Утром 23 декабря стало известно, что Трусова не выступит на национальном первенстве из-за болезни. Последним стартом для нее стал 5-й этап Гран-при России в Самаре. Там серебряный призер игр в Пекине заняла второе место, уступив только Софье Самоделкиной.
Российская фигуристка Александра Трусова отменила свой мастер-класс, который должен был пройти 25 декабря в Красноярске.
Заместитель генерального продюсера телеканала «Матч ТВ» Василий Конов в своем Telegram-канале выразил уверенность, что спортсменка выступит на мастер-классе позднее.
Трусова на Олимпийских играх — 2022 в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Анне Щербаковой. Также фигуристка выигрывала бронзу на чемпионате мира — 2021 и дважды становилась третьей на чемпионате Европы.
После контрольных прокатов сборной России Трусова перешла от Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской, которая рассказала, что у Трусовой перед стартом чемпионата России поднялась температура до 39,4.
Также она добавила, что делается все необходимое для лечения. Спортсменка находится под наблюдением врачей.