«Кто он такой?»: Тарасова ответила на претензии отца Трусовой

«Если брать именно Сашу Трусову — здесь свойственна индивидуальность этой девочки. У неё была цель — пять, она шла к этой цели. Думаю, если бы ей запретили — сказали, делай только два — это бы её только раздражало, и кататься она бы от этого лучше не стала. Её это желание быть первой в том, что она сделает пять, придавало ей энергии, сил, и программы новые — энергетически насыщенные — благодаря этому мы это увидели. Она такая, я считаю, что это ей только на пользу.



Да, не получилось, стечение обстоятельств. Всегда есть фактор удачи, особенно на Олимпиаде. Здесь двоеборье, надо откатать две программы. Произвольную она всё равно бы стала так делать. Аксель три с половиной оборота — да, я бы не стала делать на её месте в короткой. Прошла бы чисто, чтобы иметь не провал, а хорошую базу в виде короткой программы. Хорошую жеребьёвку. Но мы её все любим, мы за неё переживали и переживаем», – сказала Инна Гончаренко в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».