СМИ сообщили об ухудшении состояния Костомарова

Состояние фигуриста Романа Костомарова ухудшилось – началась двусторонняя пневмония и деформация лёгких. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

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Согласно имеющимся данным, у Костомарова развился двусторонний гидроторакс, который вызывает сжатие лёгочной ткани. Это нарушает кровообращение и приводит к риску смещения органов в средних отделах грудной полости.

Уточняется, что спортсмен по-прежнему находится на ИВЛ и дышит через трубку в трахее. Сейчас врачи Коммунарки прикладывают все усилия, чтобы стабилизировать состояние фигуриста.