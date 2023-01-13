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16 минут назад

СМИ сообщили об ухудшении состояния Костомарова

Елена Прошина

Состояние фигуриста Романа Костомарова ухудшилось – началась двусторонняя пневмония и деформация лёгких. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

СМИ сообщили об ухудшении состояния Костомарова
Фото: ТАССТАСС

Согласно имеющимся данным, у Костомарова развился двусторонний гидроторакс, который вызывает сжатие лёгочной ткани. Это нарушает кровообращение и приводит к риску смещения органов в средних отделах грудной полости.

Уточняется, что спортсмен по-прежнему находится на ИВЛ и дышит через трубку в трахее. Сейчас врачи Коммунарки прикладывают все усилия, чтобы стабилизировать состояние фигуриста.

Отец Костомарова оценил слухи о лечении сына нырянием в прорубь

10 января олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова госпитализировали в реанимацию больницы в Коммунарке.

Фигурное катание,Роман Костомаров,
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