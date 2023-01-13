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1 час назад

В РУСАДА прокомментировали решение по делу Валиевой

Елена Прошина

В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) заявили, что ведомство рассмотрит возможность обжаловать решение независимого дисциплинарного антидопингового комитета по делу фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу агентства.

В РУСАДА прокомментировали решение по делу Валиевой
Фото: ТАССТАСС

«РУСАДА еще не получило полный текст решения дисциплинарного антидопингового комитета (ДАК), а именно его мотивировочную часть. Мы проведем правовую оценку обоснования принятого комитетом решения. После ознакомления с мотивировочной частью решения ДАК по данному делу РУСАДА рассмотрит возможность его обжалования. Ожидаем получения полного текста решения в ближайшее время и без каких-либо задержек», – рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что ДАК РУСАДА является независимым органом, который был создан для вынесения решения по возможным нарушеням правил. При этом РУСАДА не имеет права оказывать влияние на те решения, которые принимают в комитете.

Ранее дисциплинарный комитет РУСАДА оправдал Камилу Валиеву. Ведомством было установлено, что фигуристка действительно совершила нарушение антидопинговых правил, но не несет за это «никакой вины или халатности».

Фигурное катание,Камила Валиева,
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