В РУСАДА прокомментировали решение по делу Валиевой

«РУСАДА еще не получило полный текст решения дисциплинарного антидопингового комитета (ДАК), а именно его мотивировочную часть. Мы проведем правовую оценку обоснования принятого комитетом решения. После ознакомления с мотивировочной частью решения ДАК по данному делу РУСАДА рассмотрит возможность его обжалования. Ожидаем получения полного текста решения в ближайшее время и без каких-либо задержек», – рассказали в пресс-службе.