Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров опубликовал в своих социальных сетях видео, на котором он тренируется пользоваться протезами. Об этом сообщает «Матч.ТВ».

На опубликованном видео Костомаров проводит тренировку с физическими упражнениями, пользуясь протезами на ногах.

«Каждый день стараюсь делать что то новое… Но хочется уже бежать и прыгать!», – написал он в посте.

Напомним, что в январе 2023 года спортсмен был госпитализирован с осложнениями после болезни. За 4 месяца Костомаров перенес кому, два инсульта, менингит и несколько ампутаций.