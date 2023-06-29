Костомаров поделился новым видео тренировки с протезами
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров опубликовал в своих социальных сетях видео, на котором он тренируется пользоваться протезами. Об этом сообщает «Матч.ТВ».
На опубликованном видео Костомаров проводит тренировку с физическими упражнениями, пользуясь протезами на ногах.
«Каждый день стараюсь делать что то новое… Но хочется уже бежать и прыгать!», – написал он в посте.
Напомним, что в январе 2023 года спортсмен был госпитализирован с осложнениями после болезни. За 4 месяца Костомаров перенес кому, два инсульта, менингит и несколько ампутаций.
Отметим, что это не первое подобное видео от фигуриста за последнее время. Ранее Костомаров показал, как занимается на велотренажере.
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