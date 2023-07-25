Роман Костомаров встретился с детьми

Российский олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров встретился со своими детьми. Об этом сообщает Telegram-канал «Tулуп Тутберидзе».

«Семья в сборе. Роман Костомаров встретил детей. Дочка – копия папа. А мальчик похож на Оксану Домнину », – говорится в сообщении.

Источник также опубликовал видео, на котором запечатлен момент встречи – сначала в объятиях отца оказывается дочь Костомарова, а потом туда попадает и младший сын олимпийского чемпиона.

«Вернулись мои конфетки с отдыха! Теперь наконец то все вместе дома», – отметил сам Костомаров.

Напомним, что 10 января Роман Костомаров был отправлен в реанимацию с пневмонией. Позже состояние спортсмена резко ухудшилось, начались осложнения. Последующие несколько месяцев Костомаров провёл в больнице. Там он перенес кому, два инсульта, менингит и несколько ампутаций.